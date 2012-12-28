Обвиняемый в организации убийств москвичей за квартиры получил в Липецке 20 лет строгого режима
Акватория реки Воронеж возле Зеленого острова и Петровского моста закрывается для лодок и пловцов
Общество
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22 минуты назад
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На четырех перекрестках Липецка установят комплексы фотофиксации
Комплексы смонтируют в центре города, на Соколе, Новолипецке и на улице Водопьянова.
Пять таких комплексов областное министерство транспорта и дорожного хозяйства закупило рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Один из них уже установлен в Ельце на на улице Коммунаров.
Всего в Липецкой области насчитывается 140 таких комплексов.
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