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В России
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13 минут назад
Россияне взяли машины в кредит на рекордные 2 трлн
Банки по итогам прошлого года выдали гражданам рекордное количество автокредитов — за год оформлено 1,4 млн таких займов на 2 трлн рублей. Это следует из материалов «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), которые есть у «Известий».
Крупные банки также подтвердили «Известиям» рост продаж. В большинстве случаев (63%) граждане брали деньги на покупку новой машины, следует из материалов ОКБ. Средний размер автокредита за год остался на уровне 1,45 млн рублей, а средний срок — вырос — на полгода, до пяти лет и девяти месяцев.
Существенная динамика роста выдачи автокредитов в прошлом году объясняется, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023-м, пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Кроме того, рост ключевой ставки, ужесточение регулятором лимитов и отмена моратория на максимальную предельную стоимость кредита (ПСК) сделали займы на автомобили очень дорогими и мало доступными, отметил директор по риск-методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов. Тренд на снижение рынка запущен.
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