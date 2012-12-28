Россияне взяли машины в кредит на рекордные 2 трлн

Банки по итогам прошлого года выдали гражданам рекордное количество автокредитов — за год оформлено 1,4 млн таких займов на 2 трлн рублей. Это следует из материалов «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), которые есть у «Известий».

Действительно, объемы выдачи автокредитов в 2024 году оказались рекордными за все время наблюдений в этом сегменте, подчеркнули и в «Национальном бюро кредитных историй» (НБКИ). По их данным, за прошлый год было оформлено 1,64 млн займов на 2,3 трлн рублей — на 60% больше, чем в 2023-м.Крупные банки также подтвердили «Известиям» рост продаж. В большинстве случаев (63%) граждане брали деньги на покупку новой машины, следует из материалов ОКБ. Средний размер автокредита за год остался на уровне 1,45 млн рублей, а средний срок — вырос — на полгода, до пяти лет и девяти месяцев.Существенная динамика роста выдачи автокредитов в прошлом году объясняется, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023-м, пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.Кроме того, рост ключевой ставки, ужесточение регулятором лимитов и отмена моратория на максимальную предельную стоимость кредита (ПСК) сделали займы на автомобили очень дорогими и мало доступными, отметил директор по риск-методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов. Тренд на снижение рынка запущен.