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Бизнес
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сегодня, 16:42
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«Квадра» приступила к строительству теплосетей для нового корпуса областной детской больницы в Липецке
«Квадра» (входит в дивизион Росатома – АО «Росатом Инфраструктурные решения») приступила к строительству теплосетей для нового хирургического корпуса областной детской больницы в Липецке. До конца мая 2025 года компания завершит работы по укладке 381 метра теплосетей.
«Особенностью инженерного решения станет подключение нового корпуса от двух независимых источников тепла – Юго-Западной и Северо-Западной котельных. Это гарантирует надежное теплоснабжение даже в случае нештатных ситуаций», - пояснил управляющий директор филиала АО «Квадра» – «Липецкая генерация» Алексей Бунеев.
Новый корпус детской областной больницы, строящийся в рамках нацпроекта «Здравоохранение», имеет важное значение для региона. Действующее здание было построено в 1983 году и имеет значительный дефицит площадей. В новом корпусе планируется разместить приемное отделение, травмпункт, операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, отделения хирургического профиля, а также кабинеты лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентгенологический кабинет).
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