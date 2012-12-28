Льда на традиционном месте крещенских купаний в Липецке практически нет

И вряд ли он встанет до конца недели.



Перед городскими властями в этом году стоить нетривиальная задача по организации крещенских купаний — льда на городском пляже, где уже несколько лет проводится православный обряд, практически нет.Воду после недавних морозов покрывает тонкая ледяная корка. Через нее к берегу ведет проталина, которую используют дикие утки.По словам местного сторожа, такой зимнюю реку он не видел.— Уже не первый год здесь работаю, но такого не видел. Обычно к этому времени хоть какой-то лёд становился. А сейчас за новогодние каникулы практически весь сошел. Это уже остатки после недавнего мороза. А с такой погодой, которую обещают, и этот растаять может, — предположил сторож.В мэрии Липецка нам ответили, что пока не готовы назвать дату установки купели.