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Общество
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сегодня, 16:34
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Льда на традиционном месте крещенских купаний в Липецке практически нет
И вряд ли он встанет до конца недели.
Воду после недавних морозов покрывает тонкая ледяная корка. Через нее к берегу ведет проталина, которую используют дикие утки.
По словам местного сторожа, такой зимнюю реку он не видел.
— Уже не первый год здесь работаю, но такого не видел. Обычно к этому времени хоть какой-то лёд становился. А сейчас за новогодние каникулы практически весь сошел. Это уже остатки после недавнего мороза. А с такой погодой, которую обещают, и этот растаять может, — предположил сторож.
В мэрии Липецка нам ответили, что пока не готовы назвать дату установки купели.
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