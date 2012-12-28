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724
вчера, 17:02
13

В Липецкой области выросло производство автотранспортных средств и сократилось — одежды

Промышленное производство в Липецкой области выросло по итогам января-мая на 4,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Липецкстат.
Рост зафиксирован в трех сферах из четырех — сократилась за первый квартал только «Добыча полезных ископаемых» (-2,9%).

Обрабатывающие производства в целом выросли за пять месяцев на 4,6%. Здесь заметно увеличились производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 20,1 раза), табачных изделий (+32,8%), текстиля (+22,3%), мебели (+20,9%), пищевых продуктов (+15,8%). Ускорился рост производства кожи и изделий из кожи, оптики и электроники, лекарств и медицинских изделий, бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, резиновых и пластмассовых изделий. Вместе с тем снизились производство одежды (-20,1%), машин и оборудования (-34,1%), неметаллической минеральной продукции (-16%), кокса и нефтепродуктов (-11%). Сократилось производство напитков, металлургическое, ремонт и монтаж машин и оборудования, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования). 

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха был зафиксирован рост на 13,%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов увеличение составило 2,8%.
производство
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
А бензин
42 минуты назад
когда подвезут?
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Какова у нас
вчера, 23:43
ситуация с яблоками. Цена эволюта "всего" 2.5 млн. ;-)
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Сколько
вчера, 23:24
у нас людей приходится на одну корову? ;-)
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Липчанка
вчера, 21:37
С одеждой совсем плохо. Жители плохо одеваются. На рынках много барахла, а купить нечего, все плохо пошито и ткани некачественные.Совсем не умеют шить изделия чтобы были воротники и рукава. Турция когда то снабжала нас красивыми теплыми свитерами, кардиганами, блузками, дубленками. Почему сейчас нет торговли красивой одеждой, если сами произвести не можем?
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:D
вчера, 21:26
Увеличились надои
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селянин
вчера, 21:23
Так в Красном электро Эволюты собирают, Моторинвест. Всё правильно написали.
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Антон
вчера, 20:26
Такие новости, да про зарплату.
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Вот это
вчера, 19:22
Рывок, даже прорыв, обалдеть в какой кремниевой долине живем
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В этом городе
вчера, 18:56
В советские времена в одну смену выпускали 60 тракторов!!!!!!!
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Зачем авто
вчера, 18:47
Если с бензином проблеммы
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Яма и дороги
сегодня, 12:17
Они на электротяге.
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