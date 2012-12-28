В Липецкой области выросло производство автотранспортных средств и сократилось — одежды

Промышленное производство в Липецкой области выросло по итогам января-мая на 4,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Липецкстат.

Рост зафиксирован в трех сферах из четырех — сократилась за первый квартал только «Добыча полезных ископаемых» (-2,9%).

