Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Экономика
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вчера, 17:02
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В Липецкой области выросло производство автотранспортных средств и сократилось — одежды
Промышленное производство в Липецкой области выросло по итогам января-мая на 4,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Липецкстат.
Рост зафиксирован в трех сферах из четырех — сократилась за первый квартал только «Добыча полезных ископаемых» (-2,9%).
В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха был зафиксирован рост на 13,%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов увеличение составило 2,8%.
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