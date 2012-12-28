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1640
вчера, 15:25
13

Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя

Ущерб превысил 2,2 миллиона рублей.

Прокуратура Тербунского района направила в суд уголовное дело 49-летнего местного жителя, обвиняемого в краже в крупном размере (по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ).

«По версии следствия, в ночь с 23 на 24 октября прошлого года, воспользовавшись нахождением своего работодателя-фермера в командировке и используя его же погрузчик и самосвал, предоставленный на время одним из знакомых, он похитил со склада руководителя более 130 тонн пивоваренного ячменя стоимостью свыше 2,2 миллиона рублей», — сообщает областная прокуратура.

Большую часть ячменя обвиняемый продал местному предпринимателю, а остальное перевёз к себе домой на корм скоту.

Мужчина уже возместил ущерб на сумму 700 тысяч рублей. Его автомобиль «ГАЗель» арестован. Самому обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
кража
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
замечено....
сегодня, 06:42
Он свою "зарплату" забрал. За нее и сядет!
Ответить
48
вчера, 22:29
А че не 1300 тонн? 11 раз чтоли ездил???
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Бабка Первая
вчера, 18:45
А местный предприниматель ни сном ни духом не знал откуда взялась прорва купленного им ячменя? Чем они там думают?..
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Сельсоветчик
вчера, 18:10
С такой производительностью человек работал что бы успеть в сжатые сроки. Однозначно надо изучить в хозяйствах этот опыт.
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Нервная мать
вчера, 17:28
Фермеры! Землю за бесценок скупили в конце 90-х начале 00. Они сами ещё те ворюги. А что платят людям за паи? Спросите! Мешок сахара да 5 бутылок масла.
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Лабрадор
вчера, 17:17
На груди змея пригрел! Прям не виноват, задолжали зарплату! Шож сам признался и частично возместил? Ворюга!
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Очевидное вероятное
вчера, 17:02
Машина в Китае 2 стоит к нам доедет уже 4 , нафига их производить , обложил налогом вот и выгода
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Дед
вчера, 16:56
Скорее всего свое кровное забрал
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КузьмичЬ
вчера, 16:24
В такую жару жидкий хлеб спасение!
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Антон
вчера, 15:43
Что, прям так и вывез? А не было ли там какого-то долга, в счет чего сотрудник забрал продукцию?
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