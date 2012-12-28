Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Происшествия
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вчера, 15:25
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Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя
Ущерб превысил 2,2 миллиона рублей.
«По версии следствия, в ночь с 23 на 24 октября прошлого года, воспользовавшись нахождением своего работодателя-фермера в командировке и используя его же погрузчик и самосвал, предоставленный на время одним из знакомых, он похитил со склада руководителя более 130 тонн пивоваренного ячменя стоимостью свыше 2,2 миллиона рублей», — сообщает областная прокуратура.
Большую часть ячменя обвиняемый продал местному предпринимателю, а остальное перевёз к себе домой на корм скоту.
Мужчина уже возместил ущерб на сумму 700 тысяч рублей. Его автомобиль «ГАЗель» арестован. Самому обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
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