Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя

Ущерб превысил 2,2 миллиона рублей.

Прокуратура Тербунского района направила в суд уголовное дело 49-летнего местного жителя, обвиняемого в краже в крупном размере (по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ).«По версии следствия, в ночь с 23 на 24 октября прошлого года, воспользовавшись нахождением своего работодателя-фермера в командировке и используя его же погрузчик и самосвал, предоставленный на время одним из знакомых, он похитил со склада руководителя более 130 тонн пивоваренного ячменя стоимостью свыше 2,2 миллиона рублей», — сообщает областная прокуратура.Большую часть ячменя обвиняемый продал местному предпринимателю, а остальное перевёз к себе домой на корм скоту.Мужчина уже возместил ущерб на сумму 700 тысяч рублей. Его автомобиль «ГАЗель» арестован. Самому обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.