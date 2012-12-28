От искры загорелся тюк с сеном, а потом трава

На пожар приехали два отделения.

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Сегодня днем в селе Короневщино Добровского округа случилось ЧП. По словам жителей села, на тракторе, везшем сено, от искры загорелся один из тюков. Тракторист сумел его сбросить. Но огонь от тюка перекинулся на траву.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе МЧС России по Липецкой области, на возгорание выезжали четверо пожарных на двух автомобилях. Они потушили огонь.Люди в огне не пострадали.