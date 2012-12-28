Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Происшествия
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вчера, 16:32
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От искры загорелся тюк с сеном, а потом трава
На пожар приехали два отделения.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе МЧС России по Липецкой области, на возгорание выезжали четверо пожарных на двух автомобилях. Они потушили огонь.
Люди в огне не пострадали.
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