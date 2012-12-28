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Погода в Липецке
2574
вчера, 17:00
3

Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди

Днем может выпасть град.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, пройдут грозовые дожди, местами возможны ливни.
Среднесуточные температуры составят: 4 июля — 24 градуса тепла, что на 5 градусов выше нормы, 5 и 6 июля — 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы, днем возможен град. Ветер ночью переменный, 2-7 м/сек, днем юго-восточный с переходом на северо-западный, усилится до 8-13 м/сек, при грозе местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью на улице от +16 до +21 градусов, днем — от +27 до +32. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит от +17 до +19 градусов, днем — от +28 до +30.

День 4 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 7 градусов тепла. 
гроза
ветер
ливень
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Нафаня
27 минут назад
Как дожди так нет света в сошках.
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Дождь
вчера, 18:22
А чо меня не предупредили ? . . .
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ТомСойер
вчера, 17:51
Ага, сегодня уже спрогнозировали дождь. Спасибо нашим метеорологам, им бы нужно было лучше учиться.
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