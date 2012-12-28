Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Днем может выпасть град.
Среднесуточные температуры составят: 4 июля — 24 градуса тепла, что на 5 градусов выше нормы, 5 и 6 июля — 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы, днем возможен град. Ветер ночью переменный, 2-7 м/сек, днем юго-восточный с переходом на северо-западный, усилится до 8-13 м/сек, при грозе местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью на улице от +16 до +21 градусов, днем — от +27 до +32.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит от +17 до +19 градусов, днем — от +28 до +30.
День 4 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 7 градусов тепла.
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