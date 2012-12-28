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3394
вчера, 14:26
21

Мать защищала детей от буллинга жалобами: школа подала на нее иск

Но суд пришёл к выводу: жалобы в государственные органы не являются причинением репутационного вреда.

Елецкий городской суд рассмотрел иск администрации школы к матери своих учеников о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанка направляла в различные административные и надзорные органы жалобы на буллинг в школе и просила проверить действия её администрации и педагогического состава. Когда проверки не выявили нарушений, администрация школы решила: женщина нанесла вред ее репутации, и обратилась в суд.

Однако суд в удовлетворении иска школе отказал. Было установлено, что дети женщины неоднократно жаловались ей на травлю в школе, ее сын несколько раз обращался к врачам после стычек с учениками, по заключению психолога, у мальчика был конфликт с другими учащимися.

То есть основу жалоб женщины были положены реальные рассказы ее детей. При этом они не содержали оскорбительных высказываний, отражая лишь личное мнение ельчанки о работе школы.

Суд решил: женщина «реализовала свое конституционное право на обращение в компетентные органы с целью защиты прав и свобод своих несовершеннолетних детей».
буллинг
травля
дети
школа
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Анна
5 минут назад
Она молодец, многие просто молчат.
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Ель Сибирская
сегодня, 12:00
Молодец мама! Не дает своих детей в обиду.
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Вообще то
сегодня, 07:51
Получается жаловаться нельзя, могут засудить. А Вы посмотрите на поведение многих нынешних школьников вне школы, на их речь на улице и пр. пр. Результат в отсутствие положительного результата налицо. Но критике ни-ни. К чему идем?
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татьяна
вчера, 22:55
а кто тогда разбираться будет
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It_happens
вчера, 18:36
Школа: Разбираться с булоингом - нет Подать на мать в суд - да!
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Кюхельбекер
вчера, 17:25
Ну , если сразу несколько детей как- то " унижают ", то может в семье проблемы. Перевестись в другую школу, домашнее обучение.
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если
вчера, 18:47
они не скидыываются на бухло, не курят это повод до них докапаться, просто они не такие как все, не в стаде - вполне реальная ситуация и это повсюду, вне зависимости от возраста и места учёбы или работы, что это никто не замечал?
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Гость
вчера, 17:17
Давайте продолжим Вашу мысль из чувства справедливости (или в отношении учителей она не нужна?). Итак. Врачи не лечат. Вообще. Сварщики не варят. Вообще. Продавцы не продают. Вообще. А Вы кем работаете? Напишите, как Вы работаете, можно продолжить в том же стиле, кстати, что Вы задали
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ТомСойер
вчера, 15:47
Скоро Управляющие Компании тоже будут подавать иски на жалобы жильцов.
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Гость
вчера, 15:45
Думал статья про нашу школу-35.После уроков каждый день драки,потом пьянство,типа мир .
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Становлянский район
вчера, 15:44
Все учителя соответствуют своей профессии ?
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