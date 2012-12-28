Мать защищала детей от буллинга жалобами: школа подала на нее иск

Но суд пришёл к выводу: жалобы в государственные органы не являются причинением репутационного вреда.

Елецкий городской суд рассмотрел иск администрации школы к матери своих учеников о защите чести, достоинства и деловой репутации.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанка направляла в различные административные и надзорные органы жалобы на буллинг в школе и просила проверить действия её администрации и педагогического состава. Когда проверки не выявили нарушений, администрация школы решила: женщина нанесла вред ее репутации, и обратилась в суд.Однако суд в удовлетворении иска школе отказал. Было установлено, что дети женщины неоднократно жаловались ей на травлю в школе, ее сын несколько раз обращался к врачам после стычек с учениками, по заключению психолога, у мальчика был конфликт с другими учащимися.То есть основу жалоб женщины были положены реальные рассказы ее детей. При этом они не содержали оскорбительных высказываний, отражая лишь личное мнение ельчанки о работе школы.Суд решил: женщина «реализовала свое конституционное право на обращение в компетентные органы с целью защиты прав и свобод своих несовершеннолетних детей».