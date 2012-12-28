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Общество
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вчера, 14:26
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Мать защищала детей от буллинга жалобами: школа подала на нее иск
Но суд пришёл к выводу: жалобы в государственные органы не являются причинением репутационного вреда.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанка направляла в различные административные и надзорные органы жалобы на буллинг в школе и просила проверить действия её администрации и педагогического состава. Когда проверки не выявили нарушений, администрация школы решила: женщина нанесла вред ее репутации, и обратилась в суд.
Однако суд в удовлетворении иска школе отказал. Было установлено, что дети женщины неоднократно жаловались ей на травлю в школе, ее сын несколько раз обращался к врачам после стычек с учениками, по заключению психолога, у мальчика был конфликт с другими учащимися.
То есть основу жалоб женщины были положены реальные рассказы ее детей. При этом они не содержали оскорбительных высказываний, отражая лишь личное мнение ельчанки о работе школы.
Суд решил: женщина «реализовала свое конституционное право на обращение в компетентные органы с целью защиты прав и свобод своих несовершеннолетних детей».
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