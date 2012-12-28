На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

4 июля «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на своих сетях по адресам: улица Громовой, 6, улица Короленко, 2. Без холодной воды временно останутся жители пяти улиц, предупредили в компании.