Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Общество
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вчера, 17:08
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На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
4 июля «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на своих сетях по адресам: улица Громовой, 6, улица Короленко, 2. Без холодной воды временно останутся жители пяти улиц, предупредили в компании.
Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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