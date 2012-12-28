Все счастливые семьи похожи друг на друга: медали «За любовь и верность» вручили 30 парам

В преддверии Дня семьи, любви и верности в правительстве Липецкой области чествовали самые крепкие супружеские пары региона. Медали «За любовь и верность» получили 30 семей, чей стаж совместной жизни превышает 25 лет и кто стал примером достойного воспитания детей.

Ирина и Михаил Мешковы женаты уже 37 лет и воспитали троих детей. Все их дети уже выросли: младший сын — 24-летний Антон Мешков в этом году с красным дипломом окончил магистратуру Липецкого филиала РАНХиГС. А ещё у Мешковых две дочери — 35-летняя Валентина и 28-летняя Кристина. У старшей дочери Валентины, которая окончила Елецкий медицинский колледж и работает фармацевтом, уже у самой трое детей, самому младшему — полтора года.Познакомились Ирина и Михаил во время учёбы в сельскохозяйственном институте имени Скрябина в городе Фрунзе (теперь это Бишкек). В 1992-м семья уехала из Киргизии в Ростовскую область, а в Липецкую область Мешковы перебрались в 2000-м — здесь жили их родственники. Вместе супруги уже много лет работают по специальности — сейчас они начальники смены в агрофирме «Трио».— Мой муж с 1985 по 1987 год служил в Афганистане. Потом мы вместе прошли 90-е годы — после этого никакими житейскими трудностями нас не испугаешь! Самое главное в семье — это доверие и понимание, — говорит Ирина Мешкова.Семью Мешковых решили наградить медалью «За любовь и верность» после строгого коллегиального отбора. Как рассказали в отделе ЗАГС и архива администрации Тербунского округа, комиссия оценивала лучшие семьи аж по 11 критериям: от образования и заслуг детей до состояния двора. Дом Мешковых — цветущий сад, вся усадьба утопает в розах и гортензиях! А вообще достойных семей в Тербунском округе очень много — непосредственно 8 июля в администрации округа будут чествовать две семьи, которые были созданы 60 лет назад.Наталья и Сергей Степанищевы из Задонского округа в браке 32 года. В семье тоже трое детей и уже есть девятилетняя внучка.— Наши правила дружной и крепкой семьи, секреты счастья — это уважение друг к другу и, конечно, любовь! Кризисы, как и в любой другой семье, были. Поэтому важно быть стрессоустойчивыми и понимать: вместе всё преодолимо! Нужно поддерживать друг друга, и тогда всё будет хорошо! — говорит Наталья Степанищева.Анна и Анатолий Рязанцевы вместе уже 51 год. Познакомились на третьем курсе Воронежского сельскохозяйственного института.— Нам нужно было ехать на практику по хирургии. Было две группы — пятая и шестая. И мне не досталось места. Анатолий посадил меня к себе на колени — так я там и осталась на полвека, с третьего курса. А ещё нас сплачивает работа: мы одной профессии, и у нас много общих интересов, мы друг друга понимаем и друг другу помогаем. Муж 31 год проработал главным ветврачом Воловского района и ещё при Ельцине стал самым молодым заслуженным ветврачом в Липецкой области, победив четыре вспышки бычьего туберкулёза, — говорит Анна Рязанцева.У Рязанцевых трое детей и один внук: старшей дочери — почти 50 лет, сыну-инвалиду — 47 лет, младшей дочери — 38 лет.Любовь и Александр Третьяковы из Данковского округа тоже в браке 51 год, у них трое детей и трое внуков — от 11 до 25 лет. Познакомились на свадьбе сестры Александра — Любовь была её подругой.— За 51 год совместной жизни всякое бывало. Но я стараюсь мужа беречь — 17 лет назад ему сделали сложную операцию на сердце. Раньше держали большое хозяйство: свиноматок, поросят, кроликов, уток. Сейчас уже возраст не тот — остались только куры и участок. Год назад, 22 февраля, у нас была золотая свадьба — мы её отмечали в ЗАГСе, а потом собрались дома с родственниками. А саму-то свадьбу полвека назад гуляли три дня: первый день — у жениха, второй — у невесты… Белое платье тоже было — всё как положено! — рассказывает Любовь Третьякова.Татьяна и Александр Орловы из Елецкого округа вместе 41 год. Но Татьяна до сих пор помнит, как Александр впервые подарил ей букет роз. Ей 21 год, сломана нога, идёт дождь, она сидит в люльке мотоцикла… И тут он остановился, а через несколько минут вернулся с охапкой цветов — Татьяна растрогалась до слёз!Сегодня ему 64, ей — 59 лет. У Орловых двое детей, пятеро внуков. И ещё двое приёмных детей, которых взяли, уже когда свои были взрослыми: у Александра умерла младшая сестра, у которой остались четверо детей. Двое были взрослыми и самостоятельными, а двое: 8-летняя девочка и 11-летний мальчик — стали жить с дядей и тётей.— Все моменты нашей семейной жизни — счастливые! Просто я не могу без него жить, и он без меня тоже не может! Знаете, как мы поженились? Всего через месяц после знакомства! Он позвал замуж, а я говорю: «Саш, ты меня не знаешь, я — тебя...» А он в ответ: «Вот потом и познакомимся!» Так и получилось: всю жизнь знакомимся друг с другом, друг друга познаём. Но мне Александр сразу показался очень надёжным — такого и надо! Как-то был небольшой конфликт с родителями. И муж сказал: «Знаешь, пап, ты свою жену защищаешь, а я свою!» И с этого момента я поняла — не ошиблась в выборе! Это мой щит и меч! — рассказывает Татьяна Орлова.66-летняя Тамара и 67-летний Александр Рудиковы из села Тростное Становлянского округа в браке 47 лет. Вместе всю жизнь — ещё со школы: начали дружить, когда он был в десятом классе, она — в девятом. Сейчас в их семье трое детей, трое внуков и одна правнучка.— Главное наше богатство, гордость и радость — это наши дети. Дочь Маргарита в этом году заняла первое место в области среди школьных поваров, — первым делом рассказывают родители. — А вот младший сын Илья погиб на СВО. Ему было 40 лет: служил в полиции в Москве, на СВО был командиром штурмового отряда. Награжден орденом Мужества посмертно. Старший сын Евгений сегодня с нами — он работает в Ельце на заводе «Энергия». Потеря сына — это самый тяжёлый момент нашей семейной жизни. Но было много и радостей: два месяца назад у нас родилась правнучка! И внуков трое — две внучки и внучек, он на этой неделе должен прийти из армии, — поделились Тамара и Александр Рудиковы.Самые крепкие семьи региона в преддверии Дня Петра и Февронии — символов любви и верности — чествовали в Липецкой области уже в девятнадцатый раз. Вместе с медалями «За любовь и верность» супругам вручили удостоверения и лацканные знаки, почётные грамоты и ценные подарки.С 2008 года этой почётной награды в Липецкой области удостоены 570 семей. Три пары из числа награждённых в этом году отметили «золотой» юбилей свадьбы – более 50 лет вместе, а семь семей зарегистрировали брак более 40 лет назад.В 2026 году в Липецкой области продолжается реализация нацпроекта «Семья», направленного на поддержку семей и увеличение числа семей с детьми, особенно многодетных, укрепление традиционных семейных ценностей и создание комфортных условий для жизни семей. Растёт число мер поддержки: за полтора года почти тысяча молодых многодетных семей в нашем регионе получили областную единовременную выплату в 300 тысяч рублей. Молодые семьи также могут воспользоваться компенсацией расходов на съёмное жильё. А всего в Липецкой области около 40 мер поддержки для семей с детьми.– Очень правильно поддерживать и чествовать людей, которые столько лет любят друг друга и столько лет воспитывают детей, и много детей! Это очень замечательно! Вы являетесь примером для нашего общества. С каждым годом количество многодетных семей в Липецкой области увеличивается, и количество детей в этих семьях растёт. Спасибо вам, что любите друг друга и свою Родину! – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.