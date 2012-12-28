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сегодня, 09:04
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Пенсионерка отдала мошенникам 370 тысяч рублей

Бабушку развели по старой схеме —на, якобы, обмене денег.

В полицию Липецка обратилась 84-летняя пенсионерка с заявлением о хищении у нее крупной суммы денег. Бабуле позвонили, представились сотрудниками соцзащиты и объявили о грядущем обмене старых купюр на новые.

За деньгами пришла «сотрудница собеса», ей бабушка и отдала имеющиеся у нее 370 тысяч рублей. После этого женщина засомневалась и позвонила в полицию.

Сотрудники отдела №6 быстро поймали курьера, но та оказалась лишь посредницей в передаче денег. Ей руководил посредством интернета. Забрав деньги у бабули, она взяла себе лишь оговоренную часть – 25 тысяч рублей, а остальную сумму спрятала в условном месте, откуда их забрали «работодатели».

Задержанная 34-летняя липчанка сейчас находится под подпиской о невыезде. По 158-й статье ей грозит до 6 лет лишения свободы.
мошенничество
кража
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Комментарии (1)

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Крылов
43 минуты назад
Вор должен сидеть в тюрьме. Обязать мошенницу вернуть всю сумму - 370 тысяч. Именно столько она и украла. Она не могла не понимать, что она делает. Ещё обязать оплатить моральный ущерб в той же сумме.
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