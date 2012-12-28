Происшествия
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сегодня, 13:26
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31-летнюю липчанку обманули на 270 000 рублей при покупке хоккейной экипировки
В хоккей играют не только настоящие мужчины, но и мошенники.
46-летняя жительница Грязей 24 декабря разговаривала в мессенджере с «сотрудником Росфинмониторинга» и тот сначала завладел её паролем от личного кабинета на Госуслугах, а потом напугал несанкционированным списанием средств со счёта. В результате женщина перевела мошенникам через банкомат 110 000 рублей.
Кроме того, 25 декабря в полицию обратился 30-летний мужчина, который ещё 19 ноября перевёл мошенникам 218 000 рублей — он пытался купить через интернет баню.
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