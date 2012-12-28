23-летний липчанин устраивался на работу и лишился 424 тысяч рублей

А 54-летнюю женщину обманули при покупке бани.

23 декабря в полицию обратился 23-летний липчанин, которого с 19 по 22 декабря обманули под предлогом трудоустройства. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, устраивающийся на работу мужчина перевёл на неустановленный счёт 424 000 рублей.54-летняя липчанка хотела купить в интернете баню и перевела через мобильное приложение 88 500 рублей на счёт продавца, а тот оказался мошенником.20-летнюю девушку обманули, когда она пыталась найти заработок в интернете. По совету работодателя она установила вредоносное приложение и лишилась 4000 рублей.36-летний мужчина 19 декабря хотел купить четыре станка на сайте и лишился 600 000 рублей. 23 декабря он пришёл в полицию.64-летней жительнице Добринки мошенники позвонили в мессенджере и представились сотрудниками «Энергосбыта» и «Росфинмониторинга». Под предлогом оформления заявки на техническое обслуживание и помощи в устранении подозрительных финансовых операций женщину обманули на 108 000 рублей.