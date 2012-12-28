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Советский суд Липецка еще на два месяца продлил арест бывшего чиновника министерства сельского хозяйства Олега Донских
Происшествия
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44 минуты назад
Советский суд Липецка еще на два месяца продлил арест бывшего чиновника министерства сельского хозяйства Олега Донских
Чиновника задержали минувшим летом после 12 лет розыска.
Олег Донских с июля 2008 по апрель 2009 года руководил подразделением ОАО «Росагролизинг» по Центральному федеральному округу. Затем возглавлял управление сельского хозяйства Липецкой области. С 22 июня 2009 года работал директором Департамента административной работы и внешних связей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В 2012 году Олега Донских обвинили в хищении 454 миллионов рублей из бюджета «Росагролизинга». Однако ему удалось скрыться.
Сообщников Олега Донских — Игоря Коняхина и Сергея Бурдовского задержали и в 2017 году и осудили. Им назначены 9 лет и 11,5 года заключения.
Следствие по делу Олега Донских ведет УМВД России по Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе управления, установлено, что в 2007 и 2008 годах Донских и его сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО «Россельхозбанк» кредиты. Кроме того, они присвоили средства, полученные от «Росагролизинга» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб составил более двух миллиардов рублей.
Олег Донских находится в липецком СИЗО.
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