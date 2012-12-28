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сегодня, 11:52
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Коллега подкинула проблем: липчанку ошибочно обвинили в пьяной езде и отказе от медосвидетельствования

Женщину подставила коллега, представившаяся чужим именем. Мировой судья разобрался в ситуации и прекратил производство по делу.

В Липецке мировой суд рассмотрел курьёзное дело об административном правонарушении в отношении 38-летней липчанки, которая обвинялась в невыполнении требований сотрудников Госавтоинспекции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (по части первой 12.26 КоАП РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ночью 10 июня этого года на улице Титова в Липецке был остановлен автомобиль «Форд Фокус». Машиной управляла женщина, от которой пахло алкоголем. Сотрудники ГИБДД предложили ей пройти медицинское освидетельствование, на что женщина ответила отказом. При составлении протокол права или паспорт водитель не предоставила.

А когда дело дошло до рассмотрения протокола в суде, оказалось, что женщина-водитель и вовсе представилась именем своей коллеги. А та вообще в это время находилась на работе на предприятии, где действует пропускной режим, приход и уход сотрудников фиксируются. Кроме того, нарушительница потом раскаялась и призналась в обмане коллеге. Производство по делу в отношении невиновной женщины было прекращено.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (11)

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Как гость
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Гость
сегодня, 13:59
Да, интересно как составляли протокол без предъявления документов))). Протокол не действительный в итоге. Даже по машине не пробили на кого писать. В Новом году, что бы всем такие гайцы попадались.
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Ветеран
сегодня, 13:49
Ситуация мутная. Поведение сотрудников ГАИ не вписывается ни в какие правила. Проверять надо сотрудников ГАИ, они то были трезвые?
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Савелий
сегодня, 13:46
Не нашел в статье - нерадивые сотрудники Госавтоинспекции наказаны?
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опер
сегодня, 13:42
хорошая коллега . ради своего блага готова утопить кого угодно
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ФИО
сегодня, 13:14
Какие дяденьки прикольные)))
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Липчанин
сегодня, 13:00
Ну а как привлекли к ответственности сотрудников ГИБДД. У них что не было возможности пробит кто хозяин авто. То есть элементарную процедуру. Или они обиделись что не предложили откупные
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Викторм
сегодня, 12:37
Ох, какая-то история интересная.... :-))))
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ГИБДД
сегодня, 12:28
А что фотографии нет на водительском удостоверении?
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Житель
сегодня, 12:27
Личность водителя сотрудники проверять не стали от радости?
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Да не может быть
сегодня, 12:21
Сотрудники ГИБДД виноваты полностью. Почему не пробивали по базе кто нарушитель. Не могут на месте установить везите в отдел полиции.
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