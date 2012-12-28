Коллега подкинула проблем: липчанку ошибочно обвинили в пьяной езде и отказе от медосвидетельствования

Женщину подставила коллега, представившаяся чужим именем. Мировой судья разобрался в ситуации и прекратил производство по делу.

В Липецке мировой суд рассмотрел курьёзное дело об административном правонарушении в отношении 38-летней липчанки, которая обвинялась в невыполнении требований сотрудников Госавтоинспекции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (по части первой 12.26 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ночью 10 июня этого года на улице Титова в Липецке был остановлен автомобиль «Форд Фокус». Машиной управляла женщина, от которой пахло алкоголем. Сотрудники ГИБДД предложили ей пройти медицинское освидетельствование, на что женщина ответила отказом. При составлении протокол права или паспорт водитель не предоставила.А когда дело дошло до рассмотрения протокола в суде, оказалось, что женщина-водитель и вовсе представилась именем своей коллеги. А та вообще в это время находилась на работе на предприятии, где действует пропускной режим, приход и уход сотрудников фиксируются. Кроме того, нарушительница потом раскаялась и призналась в обмане коллеге. Производство по делу в отношении невиновной женщины было прекращено.