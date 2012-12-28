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Происшествия
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сегодня, 16:21
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Липчанина обманули при продаже кроссовок из Катара
Молодой человек наткнулся на объявление о продаже модных брендов в Telegram-канале.
Точно такую же сумму, 27,5 тысячи рублей, потерял 58-летний житель Задонска, пытавшийся купить через сайт объявлений щенка французского бульдога. Продавец попросил покупателя перейти по специально ссылке в мессенджере, а когда тот перевел требуемую сумму, перестал выходить на связь.
По двум этим фактам полиция начала доследственную проверку, как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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