Липчанина обманули при продаже кроссовок из Катара

Молодой человек наткнулся на объявление о продаже модных брендов в Telegram-канале.

Житель пригородного села обратился к полицейским с заявлением о том, что стал жертвой мошенников, предлагавших помощь в приобретении брендовых кроссовок. Объявление о возможности относительно дешево купить в Катаре люксовую обувь он нашел в одном из рекламных Telegram-каналов. Списавшись с его администратором, мужчина перевел на указанный счет 27 500 рублей, но никаких кроссовок он не получил.Точно такую же сумму, 27,5 тысячи рублей, потерял 58-летний житель Задонска, пытавшийся купить через сайт объявлений щенка французского бульдога. Продавец попросил покупателя перейти по специально ссылке в мессенджере, а когда тот перевел требуемую сумму, перестал выходить на связь.По двум этим фактам полиция начала доследственную проверку, как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.