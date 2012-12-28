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Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
Происшествия
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сегодня, 09:09
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Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
Строитель выдавал свою компанию за очень опытную, но подтверждал это на торгах «липовыми» документами.
«Обвиняемый, являясь руководителем строительной организации, расположенной в городе Грязи, в период с февраля по май 2023 года, участвуя в открытых конкурсах на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений на территории Липецкой области, предоставил в электронной форме сведения, подтверждающие наличие у предприятия опыта оказания услуг, связанных с предметом контракта. Обвиняемый достоверно знал, что документы являются подложными», —сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Сотрудниками полиции выявлено и задокументировано пять фактов противоправной деятельности подозреваемого.
«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев», — добавили в полиции.
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