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1193
сегодня, 09:09
5

Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы

Строитель выдавал свою компанию за очень опытную, но подтверждал это на торгах «липовыми» документами.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, завершено расследование многоэпизодного уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя Липецкого района в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

«Обвиняемый, являясь руководителем строительной организации, расположенной в городе Грязи, в период с февраля по май 2023 года, участвуя в открытых конкурсах на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений на территории Липецкой области, предоставил в электронной форме сведения, подтверждающие наличие у предприятия опыта оказания услуг, связанных с предметом контракта. Обвиняемый достоверно знал, что документы являются подложными», —сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Сотрудниками полиции выявлено и задокументировано пять фактов противоправной деятельности подозреваемого.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев», — добавили в полиции.
мошенничество
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Шах
сегодня, 14:27
Кому-то перешёл дорожку.
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строитель
сегодня, 10:57
Изначально исполнителями всё искажено,хотя задумано для специалистов правильно.
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Грустно
сегодня, 10:19
Грустно конечно это все читать. Просто хотел работать и тут вот оно как.
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Гоия
сегодня, 11:38
Вот как начать и разваться малому бизнесу ...... тогда вводите налоги как в Японии где с олигархов берут НДФЛ 60%
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Буквоед
сегодня, 09:37
Вот вам ваши тендеры-торги-аукционы!
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