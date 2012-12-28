Прокуратура проверит жалобу на семейственность в сборе информации о покойниках в Добровском районе
Сегодня в Липецке: парковать машины в городе всё сложнее, каждый пятый будет работать в новогодние праздники
Игорь Артамонов: «На елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» формируется сельскохозяйственный кластер»
Происшествия
1031
сегодня, 09:20
1
85-летняя женщина погибла в пять утра под колесами автомобиля
Авария произошла в Хлевенском районе.
Как сообщает Госавтоинспекция, авария произошла в 05:05.
«Окончательные причины и условия происшествия будут установлены в ходе расследования», — добавили в ГАИ.
0
2
3
0
0
Комментарии (1)