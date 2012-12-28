85-летняя женщина погибла в пять утра под колесами автомобиля

Авария произошла в Хлевенском районе.



Утром 11 декабря на 14-м километре дороги Хлевное-Липецк автомобиль «ГАЗель» под управлением 49-летнего водителя сбил 85-летнюю женщину. От полученных травм она погибла на месте.Как сообщает Госавтоинспекция, авария произошла в 05:05.«Окончательные причины и условия происшествия будут установлены в ходе расследования», — добавили в ГАИ.