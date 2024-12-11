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Происшествия
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сегодня, 09:11
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Под Липецком тушили пожар на территории завода по производству электромобилей
Пожар вспыхнул в ангаре.
Тем же утром в деревне Аркатово Елецкого района выгорело две трети хозпостройки.
Уже днем два человека были эвакуированы из многоквартирного дома на улице Кондарева в Липецке — здесь полностью сгорела квартира.
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