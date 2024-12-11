Под Липецком тушили пожар на территории завода по производству электромобилей

Пожар вспыхнул в ангаре.



Ранним утром 10 декабря загорелся вагончик в ангаре ООО «Липецкий моторный завод» у деревни Гребенкино Краснинского района. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил бывшие в употреблении вещи на шести квадратных метрах.Тем же утром в деревне Аркатово Елецкого района выгорело две трети хозпостройки.Уже днем два человека были эвакуированы из многоквартирного дома на улице Кондарева в Липецке — здесь полностью сгорела квартира.