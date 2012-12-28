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47 минут назад
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Липецкая область — на 13 месте по сроку накопления первого взноса на ипотеку

В среднем жителям Липецкой области потребуется 2,8 года для накопления первого взноса по ипотечному кредиту. В регионе он достигает 1,29 миллиона рублей. 

РИА Новости подготовило рейтинг регионов по сроку накопления на первый взнос по ипотеке в 2024 году. В Липецкой области сумма первоначального взноса для приобретения типовой шестидесятиметровой квартиры составила 1,29 миллиона рублей. Для того, чтобы собрать эту сумму, семье из двух работающих придется копить 2,8 года — по этому показателю регион оказался на 13 месте. 

Расчеты производились на основе данных Росстата, ЕМИСС и СберИндекса. Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка, ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно. Для целей исследования процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Дополнительным показателем является сумма первоначального взноса.

Среди соседей по Черноземью Липецкая область оказалась в рейтинге выше остальных — Белгородская область расположилась на 20 месте со сроком накопления 3,1 года, на 37 месте Курская область (3,5 года), на 38 — Воронежская (3,6 года), Тамбовская область оказалась на 61 месте (4,1 года). 

В среднем по России для накопления первоначального взноса потребуется три с половиной года. Лидерами рейтинга являются Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Жителям этих регионов потребуется меньше двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. На последнем месте в списке располагается Республика Крым — жителям полуострова необходимо более восьми лет, чтобы собрать необходимую сумму.

ипотека
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Комментарии (5)

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Леликов Сергей г. Липецк
10 минут назад
Опять статья про голубцы(состав рис-мясо-овощи )......
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Не ядрос
12 минут назад
Позор власти и системе выстроенной 24 года назад.Где взять деньги молодым,если эти жмоты нормальную зарплату не хотят платить.Всех посадили в кредиты,лишь бы не бастовали.
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И тут
13 минут назад
Отличились 13 номер
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Тетка
34 минуты назад
1 млн 300 тыс меньше, чем за 3 года накопить? Они смеются? Молодая семья с учетом помощи родителей, которые работают,не сможет и за 5 лет накопить столько. А если одна молодая семья, то это совсем нереально. Мы рады бы детям накопить, а пока хоть 100 тысяч себе бы на зубы накопить.
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Гость
6 минут назад
Золотые слова, щас надо продать почки чтобы зубы сделать
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