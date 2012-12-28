Липецкая область — на 13 месте по сроку накопления первого взноса на ипотеку

В среднем жителям Липецкой области потребуется 2,8 года для накопления первого взноса по ипотечному кредиту. В регионе он достигает 1,29 миллиона рублей.

РИА Новости подготовило рейтинг регионов по сроку накопления на первый взнос по ипотеке в 2024 году. В Липецкой области сумма первоначального взноса для приобретения типовой шестидесятиметровой квартиры составила 1,29 миллиона рублей. Для того, чтобы собрать эту сумму, семье из двух работающих придется копить 2,8 года — по этому показателю регион оказался на 13 месте.Расчеты производились на основе данных Росстата, ЕМИСС и СберИндекса. Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка, ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно. Для целей исследования процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Дополнительным показателем является сумма первоначального взноса.Среди соседей по Черноземью Липецкая область оказалась в рейтинге выше остальных — Белгородская область расположилась на 20 месте со сроком накопления 3,1 года, на 37 месте Курская область (3,5 года), на 38 — Воронежская (3,6 года), Тамбовская область оказалась на 61 месте (4,1 года).В среднем по России для накопления первоначального взноса потребуется три с половиной года. Лидерами рейтинга являются Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Жителям этих регионов потребуется меньше двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. На последнем месте в списке располагается Республика Крым — жителям полуострова необходимо более восьми лет, чтобы собрать необходимую сумму.