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сегодня, 15:39
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Беда не приходит одна: сгоревший «Митсубиси» украли из кювета

40-летний мужчина сдал чужую машину в скупку металлолома.

В суд направлено уголовное дело в 40-летнего жителя Елецкого района, обвиняемого в краже сгоревшего автомобиля.

21 августа этого года в полицию обратился 64-летний житель Елецкого района, у которого украли сгоревший автомобиль «Митсубиси Аутлендер». Машина стояла в кювете в пяти километрах от деревни Ивановка. Свой ущерб владелец «Митсубиси» оценил более чем в 20 тысяч рублей.

По подозрению в краже вскоре был задержан 40-летний мужчина. Как оказалось, 16 августа он ехал по просёлочной дороге и увидел в кювете сгоревший автомобиль. Несколько дней машину никто не забирал, и поэтому мужчина подумал, что она бесхозная. Тогда он закрепил буксировочным тросом кузов автомобиля к трактору и оттащил чужую машину к себе домой, а потом на манипуляторе отвёз в скупку металла. За кузов мужчина выручил более 23 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия мужчина признал вину. Его действия были квалифицированы по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Ссёлки
9 минут назад
Это Вам не ложки по садам тырить.
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