В Липецке провели первую операцию с помощью 3Д «микроскопа»

«Мы как будто пересели с «Запорожца» на «Мерседес», — так оценивают врачи областной больницы новый рентгенологический аппарат. С его помощью в ЛОКБ ювелирно собирают сломанные кости. Такие операции — малоинвазивные.

Оперблок липецкой областной больницы получил мобильный рентгенологический аппарат — «С-дуга». Так его называют из-за формы конструкции, напоминающей букву «С». Аппарат отечественного производства, стоимостью 15,6 миллиона рублей куплен на целевую субсидию областного бюджета.— «С-дуга» позволяет проводить более глубокие исследования в области суставов. Соответственно, доктору не нужно вскрывать суставы для того, чтобы увидеть структуру повреждения, — говорит заведующий сосудистым отделением ЛОКБ Александр Круглов.Такую возможность дает картинка с большим разрешением. «С-дуга» выдает в режиме реального времени 3D-изображение, причем не только костей, но и сосудов. А это в свою очередь позволяет проводить малоинвазивные операции.Сегодня врачи испытали новый аппарат в деле: прооперировали женщину со сложным переломом.— «С-дуга» — первое в больнице оборудование с ангиорежимом. Он позволяет нам прямо во время операции определять поражение сосудистого русла даже после того, как мы сделали открытый этап операции, то есть установили протез или шунт, — рассказал заведующий травматологическим отделением Дмитрий Шакалов.На новом оборудовании можно делать до 500 операций в год.За последние пять лет в Липецкой области почти в два раза выросло количество высокотехнологичных операций.Например, в Липецкой областной клинической больнице этим летом поставили на поток операции по устранению причины тахикардии и аритмии методом радиочастотной катетерной абляции (РЧА).ЛОКБ стал шестым центром в ЦФО, где есть возможность проведения таких операций на сердце. Раньше липчан отправляли на лечение в Пензу и Москву — до 800 человек ежегодно. Кроме того, в областной больнице планируют открыть кардиохирургическое отделение.