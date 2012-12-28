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Общество
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сегодня, 10:24
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В ряженке нашли кишечную палочку: поставщику это стоило участия в госзакупках
Заказчик отказался принимать опасный продукт и потребовал заменить производителя. Однако поставщик отказался это сделать.
«Заказчик отказался принимать опасный продукт и потребовал заменить его на качественный товар, а также сменить производителя при следующих поставках. Однако поставщик отказался это сделать, сославшись на нецелесообразность и возможную неустойку от производителя при расторжении договора. Поскольку существенные недостатки товаров не были устранены, заказчик расторг контракт. Комиссия УФАС пришла к выводу о несоблюдении поставщиком условий договора. Компания поставила некачественный товар и не устранила существенные нарушения по требованию заказчика. Подобные действия не свидетельствуют о должной заботливости и осмотрительности, направленных на надлежащее исполнение контракта», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.
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