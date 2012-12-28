В ряженке нашли кишечную палочку: поставщику это стоило участия в госзакупках

Заказчик отказался принимать опасный продукт и потребовал заменить производителя. Однако поставщик отказался это сделать.

Липецкое УФАС России включило ООО «Липецкая оптовая база» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания два года не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках, так как независимая экспертиза обнаружила в поставленной фирмой ряженке колиформы.«Заказчик отказался принимать опасный продукт и потребовал заменить его на качественный товар, а также сменить производителя при следующих поставках. Однако поставщик отказался это сделать, сославшись на нецелесообразность и возможную неустойку от производителя при расторжении договора. Поскольку существенные недостатки товаров не были устранены, заказчик расторг контракт. Комиссия УФАС пришла к выводу о несоблюдении поставщиком условий договора. Компания поставила некачественный товар и не устранила существенные нарушения по требованию заказчика. Подобные действия не свидетельствуют о должной заботливости и осмотрительности, направленных на надлежащее исполнение контракта», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.