Происшествия
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сегодня, 13:04
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Ночью в микрорайоне «Елецком» насмерть разбился водитель
Парень на легковом автомобиле на полном ходу врезался в грузовик.
Как сообщили GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, на улице Хренникова 27-летний водитель допустил наезд на стоявший на обочине грузовик «Рено с полуприцепом». Удар был огромной силы, мужчина в легковушке погиб на месте.
В обстоятельствах аварии предстоит разобраться полиции – не исключено, что водитель превышал скорость. В Интернете местные жители пишут, что аварийную ситуацию постоянно создают водители грузовиков, которые используют полосу для движения под ночную стоянку.
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