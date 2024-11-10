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Жительница Тербунов оформила на мать возлюбленного кредиты на 4 миллиона рублей
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В районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
«КамАЗ» столкнулся с легковушкой: погибла женщина
Происшествия
Год северных сияний — под Липецком вновь наблюдали фиолетовое небо
Общество
В Липецкой области устанавливается ноябрьская погода
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9090
сегодня, 13:04
94

Ночью в микрорайоне «Елецком» насмерть разбился водитель

Парень на легковом автомобиле на полном ходу врезался в грузовик.

ДТП со смертельным исходом произошло минувшей ночью в микрорайоне «Елецком».

Как сообщили GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, на улице Хренникова 27-летний водитель допустил наезд на стоявший на обочине грузовик «Рено с полуприцепом». Удар был огромной силы, мужчина в легковушке погиб на месте.

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В обстоятельствах аварии предстоит разобраться полиции – не исключено, что водитель превышал скорость. В Интернете местные жители пишут, что аварийную ситуацию постоянно создают водители грузовиков, которые используют полосу для движения под ночную стоянку.

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Авария
ДТП
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Комментарии (94)

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Как гость
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Сначала новые
Алкан с ЛТЗ
сегодня, 21:29
А куда он так летел? И На встречке оказался?
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Ха
сегодня, 21:26
Каждый чуствует себя Богом скорости, пока консерва не сминается! И вот она встреча которая ставит точки над i
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Правда
сегодня, 21:26
Одни понты. У меня к погибшему ни какого соболезнования. Только родителям. Сегодня на дороге из Грязи видела типа такого. Они нахрдят то, что ищут
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Да
сегодня, 21:36
Погибшему ваши соболезнования, как зайцу - стоп-сигнал. До чего люди очерствели, страшно становится.
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Горожанин
сегодня, 21:04
Читая комментарии поражаюсь, получается если я иду пьяный домой, споткнулся об лежащий на тротуаре кирпич и упал то виноват кирпич или кто-то ещё, но не я.
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Сколько
сегодня, 21:02
Ещё народу из-за этих фур погибнет. Власть, ау!
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Гость
29 минут назад
Фура на встречке стоит. А если бы не она остановила его то последствия могли быть ещё плочевней.
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11111
сегодня, 20:55
Ехал бы 60, был бы жив
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Гость
сегодня, 20:42
Эх, как жаль, молодой, явно летел как угорелый, фура не причём, соболезнование
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гость
сегодня, 20:27
Ездить надо как разумные, соблюдая скоростной режим, а ни фуры, снег, дождь, дорожников, столбы и прочее винить. Сам виноват, никто его кнутом не погонял.
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-
сегодня, 19:54
Передний привод, летние покрышки и превышение скорости.
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дед
сегодня, 20:56
Мануал не успел прочитать,чтоб на переднем приводе ездить? Ща молодежь дорогу в пятерочку без смартфона найти не может.
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Новый
сегодня, 19:32
Проблема большегрузов, это бич человечество. В Кузьминских отвержках, по Лебедянской трассе, есть кафе, по моему Эдем и вот, оти большегрузы, всегда останавливаются для того, что-бы в этом кафе "пожрать"!!! Заставят своими мукавозами всю трассу и не выехать, видимости встречки нет и вообще, не пройти, и тем более проехать!!! Хоть бы знак поставили, остановка запрещена.
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Новая
сегодня, 21:34
Понятно, что "пожрать" хочется, но ситуация там напряжённая, пешеходы выскакивают на пешеходном из под фур, от Пятерочки не выехать, рискуешь жизнью постоянно. И аварии на эту тему там хватает. Нет хозяина к сожалению.
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Фура
сегодня, 19:44
"Пожрать"? Вообще в голову,когда-то задумывались,откуда появляются продукты,одежда,обувь и т.д.ев пооках магазинов,супермаркетов,пвз и т.д.????? Это привозят те,который представьте себе,хотят иногда "жрать"!!!!!! Сели бы за руль и на себе прочувствовали все прелести этой работы. Знаки стоят.... ла стоят. Вы в СПБ посмотрите, весь город в знаках,но если фура не поедет,что "ЖРАТЬ" БУДЕТЕ????????
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Дорожник
18 минут назад
"Пожрать"? Вообще в голову,когда-то задумывались,откуда появляются продукты,одежда,обувь и т.д.ев пооках магазинов,супермаркетов,пвз и т.д.????? Это привозят те,который представьте себе,хотят иногда "жрать"!!!!!! Сели бы за руль и на себе прочувствовали все прелести этой работы. Знаки стоят.... ла стоят. Вы в СПБ посмотрите, весь город в знаках,но если фура не поедет,что "ЖРАТЬ" БУДЕТЕ???????? Не льстите себе . Как нибудь найдем что пожрать а Вам правильно замечание делают у вас же союз за правильное ПДД вы же типа профессионал а сами же первые беспредельщик на дороге . А потом орёте чайники вам виноваты на дороге. А по поводу попробуйте сами Да легко . Уже женщины на фурах катаются и ни чё не ноют
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