Ночью в микрорайоне «Елецком» насмерть разбился водитель

Парень на легковом автомобиле на полном ходу врезался в грузовик.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться полиции – не исключено, что водитель превышал скорость. В Интернете местные жители пишут, что аварийную ситуацию постоянно создают водители грузовиков, которые используют полосу для движения под ночную стоянку.











ДТП со смертельным исходом произошло минувшей ночью в микрорайоне «Елецком».Как сообщили GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, на улице Хренникова 27-летний водитель допустил наезд на стоявший на обочине грузовик «Рено с полуприцепом». Удар был огромной силы, мужчина в легковушке погиб на месте.