Грузовик въехал в ограждение на трассе «Дон»

За три дня на дорогах Липецкой области пострадали девять человек.



Вечером 4 ноября в Становлянском районе на трассе «Дон» 40- летний водитель грузовика «Ситрак» не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. С травмами водителя доставили в больницу.Еще две аварии, по данным Госавтоинспекции, произошли вчера в Липецке и Лебедянском районе.В Липецке на проспекте Мира 42-летний водитель автомобиля «ФАВ» совершил наезд на 9-летнего мальчика. Ребенку потребовалась медицинская помощь.На трассе Липецк – Данков в Лебедянском районе столкнулись грузовик «Шакман» и легковой автомобиль «Фиат». 33-летний водитель «Фиата» госпитализирован.2 ноября в Становлянском районе на трассе «Дон» 51-летний водитель «Мерседеса» сбил 60-летнего велосипедиста. Его доставили в больницу.В тот же день в Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись «Форд» под управлением 46-летнего водителя и «Шевроле Нива» с 51-летней женщиной за рулем. В аварии пострадала женщина-водитель, ее госпитализировали.