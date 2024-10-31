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Пенсионерка догадалась позвонить сыну, когда требования мошенников стали совсем непомерными
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сегодня, 09:24
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Пенсионерка догадалась позвонить сыну, когда требования мошенников стали совсем непомерными
Уж сколько раз твердили миру...
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 74-летняя липчанка получила сообщение в мессенджере с незнакомого номера якобы от своего сына. Тот рассказал, что с ним приключилась беда – в телефон попала вода и перестала работать сим-карта. И что матери «сынок» пишет с телефона друга, умоляя перевести ему деньги на новое средство связи.
Женщина знала, что её сын планирует поехать в командировку и ринулась на спасение – она перевела по указанным реквизитам 29 тысяч рублей.
Далее мошенники работали в излюбленном стиле – доить жертву до тех пор, пока она что-то не заподозрит. Посыпались и другие просьбы о переводе денежных средств. И только после этого пенсионерка заподозрила неладное и догадалось позвонить своему отпрыску, который был даже не в курсе произошедшего. Тогда женщина и поняла, что столкнулась с аферистом.
Скрин переписки от УМВД РФ по Липецкой области
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