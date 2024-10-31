Пенсионерка догадалась позвонить сыну, когда требования мошенников стали совсем непомерными

Уж сколько раз твердили миру...

Далее мошенники работали в излюбленном стиле – доить жертву до тех пор, пока она что-то не заподозрит. Посыпались и другие просьбы о переводе денежных средств. И только после этого пенсионерка заподозрила неладное и догадалось позвонить своему отпрыску, который был даже не в курсе произошедшего. Тогда женщина и поняла, что столкнулась с аферистом.









Скрин переписки от УМВД РФ по Липецкой области



Очередную пенсионерку ловко развели в Липецке телефонные мошенники.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 74-летняя липчанка получила сообщение в мессенджере с незнакомого номера якобы от своего сына. Тот рассказал, что с ним приключилась беда – в телефон попала вода и перестала работать сим-карта. И что матери «сынок» пишет с телефона друга, умоляя перевести ему деньги на новое средство связи.Женщина знала, что её сын планирует поехать в командировку и ринулась на спасение – она перевела по указанным реквизитам 29 тысяч рублей.