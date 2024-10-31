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1031
сегодня, 09:24
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Пенсионерка догадалась позвонить сыну, когда требования мошенников стали совсем непомерными

Уж сколько раз твердили миру...

Очередную пенсионерку ловко развели в Липецке телефонные мошенники.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 74-летняя липчанка получила сообщение в мессенджере с незнакомого номера якобы от своего сына. Тот рассказал, что с ним приключилась беда – в телефон попала вода и перестала работать сим-карта. И что матери «сынок» пишет с телефона друга, умоляя перевести ему деньги на новое средство связи.

Женщина знала, что её сын планирует поехать в командировку и ринулась на спасение – она перевела по указанным реквизитам 29 тысяч рублей.

Далее мошенники работали в излюбленном стиле – доить жертву до тех пор, пока она что-то не заподозрит. Посыпались и другие просьбы о переводе денежных средств. И только после этого пенсионерка заподозрила неладное и догадалось позвонить своему отпрыску, который был даже не в курсе произошедшего. Тогда женщина и поняла, что столкнулась с аферистом.

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Скрин переписки от УМВД РФ по Липецкой области
Телефонное мошенничество
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Однако
14 минут назад
Очень старая уловка. Мне тоже, лет 20 назад, сообщение приходило - мама, я попала в беду, переведи деньги на такой то номер, потом всё объясню. Я ответила - перебьешься, доченька. Скажем так, дочек у меня нет. После этого, пока был этот номер, мне по 100 раз на день шли звонки с разных номеров, позвонили - бросили, днем и ночью, полиция заявление не приняла, сказали, звонки через интернет и вычислить невозможно. Пришлось номер поменять. Вообще надо сразу же детям звонить и никому не верить.
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Ч
36 минут назад
" САИ " , может они в доле ?
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Ишь ты
45 минут назад
отпрыском прикинулся.
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Animal planet.
52 минуты назад
Позвонить своему отпрыску;))
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Бабка Первая
сегодня, 09:40
Бядаа... и видеосообщения сына не научила записывать...
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САИ
сегодня, 09:36
Когда же наконец спецслужбы займутся этими мошенниками. Например в Белоруси такого безобразия нет. Там "батька" быстро навёл порядок.
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Бабка Первая
53 минуты назад
Как это? Запретил переводы в приложении банка, через банкомат?
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вообще
сегодня, 09:32
банк должен блокировать подобного рода переводы.
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Бабка Первая
сегодня, 09:41
Почему это? Там не миллионы, а всего 29 тысяч.
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Стас
сегодня, 09:37
Какие основание, для блокировки перевода? И почему всем должен банк,, а вы чего должны, уши только развесить, когда с дурят???
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