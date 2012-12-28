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вчера, 18:46
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Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

31 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — перебои с подачей холодной воды будут наблюдаться у потребителей 18-ти улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 76, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б по улице Космонавтов, №№ 1а, 1б по улице Папина, №№ 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 11a, 11/2, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 27a, 28, 29, 31, 31a, 33, 34, 35 по улице Ленина, №№ 1, 2 по улице Зегеля, №№ 1, 2, 4а, 6, 8 по улице Кузнечной, №№ 2, 5, вл. 9, 25, 27, 27/1, 30, 31, 31/2 по улице Карла Маркса, №№ 1, 3, 4 на площади Соборной, № 3 на площади Петра Великого, №№ 9, 10 на площади Революции. Также холодной воды не будет у жителей частного сектора улиц Тельмана, Вавилова, Шевченко, Союзной, Перова, Урожайной, Биологической, Мирной, проезда Шишкина. 

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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Тёркин
вчера, 19:02
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