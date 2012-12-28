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В России
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сегодня, 16:57

В Минсельхозе заявили о снижении оптовых цен на сливочное масло

Минсельхоз России фиксирует снижение стоимости сливочного масла в оптовом сегменте, что должно сказаться и на рознице.

Минсельхоз России фиксирует снижение стоимости сливочного масла в оптовом сегменте, что должно сказаться и на рознице, — сообщают в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, цены на масло в магазинах должны снизиться в среднесрочной перспективе, — передает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что занимаются наращиванием импорта сливочного масла. В частности, начались закупки в Индии и Иране.

В долгосрочной перспективе Минсельхоз нацелен на рост производства сырого молока, что позволит добиться самообеспечения по молоку и молочным продуктам. Еще одна мера господдержки молочной отрасли — льготное кредитование и компенсация капитальных затрат, а также прямые меры поддержки производителей, — поясняют в ведомстве.

Производители сливочного масла начали опускать цены на свою продукцию, при этом ритейлеры сохраняют их на прежнем уровне, заявила на выставке «Агропром Урал» директор Молочного союза России Людмила Маницкая.

«Цены на масло (у производителей) уже пошли вниз. Единственно, они не пошли вниз в ритейле, в магазинах. Там никогда не снижаются цены, даже если будут по нулю продавать», — сказала она.

По ее словам, цены на масло за последнее время повысились на фоне роста потребления, а также сокращения импорта.

«Нам не так уж много масла не хватает для потребления. Но сработал ажиотажный спрос - стали покупать в магазинах не пачку масла, а десять. Эта ситуация скоро пройдет», — полагает она.

В числе крупных поставщиков масла в России она назвала Белоруссию, — передает «Интерфакс».

«Раньше была Новая Зеландия, которая нам поставляла 40 тысяч тонн сливочного масла в год. Была открыта Европа, та же самая история - приходило порядка 20 тысяч тонн. Сегодня этих стран в числе поставщиков нет», — заявила Маницкая.

По данным Росстата на 21 октября, с начала года цены на сливочное масло в России выросли на 23,4%. В сентябре масло подорожало на 5,1%, что стало самым высоким темпом роста на молочном рынке. За неделю с 15 по 21 октября рост составил 1,6%, причем темпы подорожания ускорились с 1,4% неделей ранее.
масло
цены
экономика
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