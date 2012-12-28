Происшествия
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40 минут назад
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В Усмани нетрезвый водитель изувечил пассажира
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, ДТП произошло 5 августа этого года на улице Радищева в Усмани. Водитель не соблюдал скоростной режим, опасно маневрировал в потоке автомобилей и в результате добился закономерного итога: после одного из пируэтом автомобиль «Киа-Рио» опрокинулся. В аварии серьёзно пострадал 27-летний пассажир.
Позже факт алкогольного опьянения был зафиксирован и подтверждён экспертизой.
По части 3 статьи 254 УК РФ смельчаку за рулём теперь грозит до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
фото УМВД РФ по Липецкой области
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