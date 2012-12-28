Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Шестеро заключённых сбежали из Липецкой ИК-2 через подкоп
Происшествия
Задержание пятого беглеца из ИК-2 Липецка подтвердила представитель МВД РФ Ирина Волк
Происшествия
Сбежавшие из липецкой колонии уголовники осуждены за изнасилования и наркотики
Происшествия
В Липецке и Липецком районе системы ПВО уничтожают БПЛА
Происшествия
В одного из беглецов полицейским пришлось стрелять
Происшествия
Двух беглых уголовников задержали в Тамбовской области
Происшествия
В городе воздушная тревога: объявлен «красный уровень» воздушной опасности
Происшествия
Уголовники вырыли два подкопа
Происшествия
В Липецком районе перекрыта трасса из-за обломков БПЛА
Происшествия
Объявлен красный уровень воздушной угрозы в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Объявлен красный уровень воздушной угрозы в Липецкой области
Происшествия
В Липецке и Липецком районе снова останавливается движение общественного транспорта
Происшествия
В Липецке снова сработали сирены: объявлена угроза атаки БПЛА
Происшествия
Объявлен отбой красного и желтого уровней опасности
Происшествия
В Липецкой области снова объявлен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Тепло подали в батареи и мир стал чуточку добрее
Неделя 48
Еще три БПЛА сбиты в Липецкой области
Происшествия
Еще 4 БПЛА сбито в Липецкой области
Происшествия
Губернатор: ночью в Липецкой области были подавлены 11 БПЛА
Происшествия
В Усмани нетрезвый водитель изувечил пассажира
Происшествия
Читать все
Происшествия
553
40 минут назад
1

В Усмани нетрезвый водитель изувечил пассажира

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В Усмани возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянение и причинил тяжкий вред здоровья своему пассажиру.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, ДТП произошло 5 августа этого года на улице Радищева в Усмани. Водитель не соблюдал скоростной режим, опасно маневрировал в потоке автомобилей и в результате добился закономерного итога: после одного из пируэтом автомобиль «Киа-Рио» опрокинулся. В аварии серьёзно пострадал 27-летний пассажир.

Позже факт алкогольного опьянения был зафиксирован и подтверждён экспертизой.

По части 3 статьи 254 УК РФ смельчаку за рулём теперь грозит до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

TS_vid_sleva-1-800x600.jpg

фото УМВД РФ по Липецкой области
ДТП
авария
тяжкий вред здоровью
0
0
2
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
5 минут назад
Ой ой. Алкаши, что вы вы творите... Сколько людей покалечили или убили Мужчине скорейшего выздоровления. У нас хорошие медики. Очень надеюсь, что все будет хорошо.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru