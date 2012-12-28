В Усмани нетрезвый водитель изувечил пассажира

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

По части 3 статьи 254 УК РФ смельчаку за рулём теперь грозит до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.















фото УМВД РФ по Липецкой области



В Усмани возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянение и причинил тяжкий вред здоровья своему пассажиру.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, ДТП произошло 5 августа этого года на улице Радищева в Усмани. Водитель не соблюдал скоростной режим, опасно маневрировал в потоке автомобилей и в результате добился закономерного итога: после одного из пируэтом автомобиль «Киа-Рио» опрокинулся. В аварии серьёзно пострадал 27-летний пассажир.Позже факт алкогольного опьянения был зафиксирован и подтверждён экспертизой.