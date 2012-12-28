Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +12
В ближайшие двое суток Липецкая область окажется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. 29 октября влияние на погоду будут оказывать фронты скандинавского циклона местами пройдет небольшой дождь.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днем – от +7 до +12 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью – от +1 до +3 градусов, днем – от +9 до +11 градусов.
День 27 октября стал самым теплым в Липецке в 1984 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 10 градусов мороза.
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