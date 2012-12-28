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Погода в Липецке
292
сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо и до +12

В ближайшие двое суток Липецкая область окажется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. 29 октября влияние на погоду будут оказывать фронты скандинавского циклона местами пройдет небольшой дождь.

Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днем – от +7 до +12 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью – от +1 до +3 градусов, днем – от +9 до +11 градусов.

День 27 октября стал самым теплым в Липецке в 1984 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 10 градусов мороза.
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