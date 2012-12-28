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Общество
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сегодня, 10:48
Строительным фирмам удалось в два раза снизить многомиллионные штрафы за картельный сговор
Картельное соглашение УФАС выявил на аукционах на обустройство территории у «Кузнецкого пруда» в Лебедяни, капремонт школы в Становом и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Агроном Лебедянского района.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, штрафы были наложены за заключение картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на трех аукционах: на обустройство территории в районе «Кузнецкого пруда» в Лебедяни, на капремонт школы в Становом и на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Агроном Лебедянского района.
Арбитраж отказал компаниям в удовлетворении исков, но снизил размеры штрафов в два раза, поскольку на момент совершения административных правонарушений обе организации были включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства как малые предприятия.
Решение арбитражного суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
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