Строительным фирмам удалось в два раза снизить многомиллионные штрафы за картельный сговор

Картельное соглашение УФАС выявил на аукционах на обустройство территории у «Кузнецкого пруда» в Лебедяни, капремонт школы в Становом и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Агроном Лебедянского района.

Арбитражный суд подтвердил обоснованность решения Липецкого УФАС о нарушениях закона о защите конкуренции в действиях двух строительных фирм: ООО «Космос» и ООО «Проект № 1». В суде обе фирмы оспаривали решение УФАС, которым их оштрафовали за нарушение антимонопольного законодательства на 7,7 миллиона рублей и 13,9 миллиона рублей.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, штрафы были наложены за заключение картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на трех аукционах: на обустройство территории в районе «Кузнецкого пруда» в Лебедяни, на капремонт школы в Становом и на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Агроном Лебедянского района.Арбитраж отказал компаниям в удовлетворении исков, но снизил размеры штрафов в два раза, поскольку на момент совершения административных правонарушений обе организации были включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства как малые предприятия.Решение арбитражного суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.