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сегодня, 17:53
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Статистика: в сентябре в Липецкой области подорожали услуги образования и оплата за студенческие общежития

В сентябре индекс потребительских цен в Липецкой области составил 100,39%, а в целом за девять месяцев – 105,38%, сообщает Липецкстат. 

Цены на продовольственные товары в сентябре увеличились на 0,19%, а по сравнению с концом декабря 2023 года — на 4,78%. Так, цены на молоко и молочную продукцию, масло и жиры выросли на 3-4%. Мясные полуфабрикаты, субпродукты, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты, мясные консервы, кондитерские изделия, копченые продукты из мяса и птицы, сыры, мороженое, макаронные изделия, овощные консервы, мясо животных подорожали на 1-2%. В группе плодоовощной продукции снизились цены на капусту на 33%, морковь — на 22, лук – на 15%, картофель — на 13%, свеклу — на 11%, виноград — на 14%, груши — на 3%, яблоки — на 2%. Вместе с тем апельсины подорожали на 18%, лимоны — на 2%, бананы — на 1%, огурцы — на 19%, чеснок — на 4%. Среди остальных наблюдаемых продуктов питания снизились цены на сахар на 6%, соль, гречку, манную крупу, мясо птицы — на 1-2%.

Непродовольственные товары в сентябре подорожали на 0,48%, а с начала года — на 4,51%. В этой группе в сентябре заметно выросли цены на газомоторное топливо — на 10%. Одежда, обувь, парфюмерно-косметические товары, печатные издания, строительные материалы, фарфоро-фаянсовая посуда, трикотажные изделия, электротовары и другие бытовые приборы, медикаменты, галантерейные изделия, шины для легкового автомобиля, телерадиотовары подорожали на 1%

Заметнее всего выросли цены и тарифы на услуги – на 0,6% в сентябре и на 7,73% за девять месяцев в целом. Так, подорожали услуги образования на 7%, стоимость проживания в студенческом общежитии — на 13%, оплата услуг по воспитанию детей, предоставляемых наемным персоналом — на 16%, оплата дополнительных занятий для детей дошкольного возраста — на 7%, услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, стоимость подписки на онлайн-видеосервисы — на 6%, услуги физической культуры и спорта, услуги в сфере зарубежного туризма — на 4%, стоимость прививки животного — на 2%, оплата проезда в междугороднем автобусе — на 1%. Вместе с тем снизились цены на экскурсионные услуги на 7%, стоимость проезда в поездах дальнего следования на 4%, услуги гостиниц — на 3%, услуги страхования — на 1%.

инфляция
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
И шо
12 минут назад
Делать.Инфляция бешеная.Упрвленцы ноль.Умных мало,одни мэнэджэры.Позор.
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Потребитель
сегодня, 18:04
По последним статистическим данным : "...говорят, что все подорожает, а особенно - поваренная соль..."
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Молодой
сегодня, 18:03
За контракт с 200т.до 500т. Это точно не 0,19 процентов. Ка считают?!
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