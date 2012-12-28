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Статистика: в сентябре в Липецкой области подорожали услуги образования и оплата за студенческие общежития
Экономика
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сегодня, 17:53
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Статистика: в сентябре в Липецкой области подорожали услуги образования и оплата за студенческие общежития
В сентябре индекс потребительских цен в Липецкой области составил 100,39%, а в целом за девять месяцев – 105,38%, сообщает Липецкстат.
Непродовольственные товары в сентябре подорожали на 0,48%, а с начала года — на 4,51%. В этой группе в сентябре заметно выросли цены на газомоторное топливо — на 10%. Одежда, обувь, парфюмерно-косметические товары, печатные издания, строительные материалы, фарфоро-фаянсовая посуда, трикотажные изделия, электротовары и другие бытовые приборы, медикаменты, галантерейные изделия, шины для легкового автомобиля, телерадиотовары подорожали на 1%
Заметнее всего выросли цены и тарифы на услуги – на 0,6% в сентябре и на 7,73% за девять месяцев в целом. Так, подорожали услуги образования на 7%, стоимость проживания в студенческом общежитии — на 13%, оплата услуг по воспитанию детей, предоставляемых наемным персоналом — на 16%, оплата дополнительных занятий для детей дошкольного возраста — на 7%, услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, стоимость подписки на онлайн-видеосервисы — на 6%, услуги физической культуры и спорта, услуги в сфере зарубежного туризма — на 4%, стоимость прививки животного — на 2%, оплата проезда в междугороднем автобусе — на 1%. Вместе с тем снизились цены на экскурсионные услуги на 7%, стоимость проезда в поездах дальнего следования на 4%, услуги гостиниц — на 3%, услуги страхования — на 1%.
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