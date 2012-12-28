Самые опасные при атаках БПЛА микрорайоны — «Елецкий» и «Университетский». Но они же — лучшие по убежищам
Подростка покусали бродячие собаки: с елецкой мэрии требуют компенсацию в 200 000 рублей
Общество
438
55 минут назад
Липчанину провели редкую операцию: подобные случаются раз в 10-15 лет
Мужчина думал, что у него отит, но оказалось — тромб.
«Липчанин с детства часто болел хроническим отитом. Этой осенью все симптомы тоже были похожи на отит: высокая температура, озноб, головная боль. Врачи отделения заподозрили жизнеугрожающее осложнение отита — тромбоз сигмовидного синуса (крупного сосуда твёрдой оболочки головного мозга). Сделали МРТ. Оно подтвердило опасный диагноз — тромбоз сигмовидного и поперечного синуса. Операция длилась два часа. Через сосцевидный отросток черепа специалисты получили доступ к поражённому синусу, обнаружили и удалили тромб», — сообщает областная клиническая больница.
Операция прошла успешно. Сейчас пациент уже выписан и восстанавливается дома.
Фото - vk.com/lokb48
0
0
0
3
0
Комментарии