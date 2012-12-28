Липчанину провели редкую операцию: подобные случаются раз в 10-15 лет

Мужчина думал, что у него отит, но оказалось — тромб.

Лор-врачи Липецкой областной клинической больницы спасли 34-летнего мужчину, удалив тромб через сосцевидный отросток черепа. Такие операции очень редки и случаются раз в 10-15 лет.«Липчанин с детства часто болел хроническим отитом. Этой осенью все симптомы тоже были похожи на отит: высокая температура, озноб, головная боль. Врачи отделения заподозрили жизнеугрожающее осложнение отита — тромбоз сигмовидного синуса (крупного сосуда твёрдой оболочки головного мозга). Сделали МРТ. Оно подтвердило опасный диагноз — тромбоз сигмовидного и поперечного синуса. Операция длилась два часа. Через сосцевидный отросток черепа специалисты получили доступ к поражённому синусу, обнаружили и удалили тромб», — сообщает областная клиническая больница.Операция прошла успешно. Сейчас пациент уже выписан и восстанавливается дома.