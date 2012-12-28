После жалобы пассажира липецкий автовокзал отменил дополнительную плату за бронирование мест
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Происшествия
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37 минут назад
47-летний водитель «Джили» погиб в столкновении с грузовиком
За сутки на дорогах региона один человек погиб, и один — пострадал.
В Измалковском районе на дороге Афанасьево – Измалково 35-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и съехал на обочину. Водителя госпитализировали.
«21 октября на территории Липецкой области автоинспекторы выявили 3324 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены трое водителей, за неиспользование ремней безопасности — 41.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3092 случая в том числе превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщили в ГАИ.
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