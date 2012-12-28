47-летний водитель «Джили» погиб в столкновении с грузовиком

За сутки на дорогах региона один человек погиб, и один — пострадал.



Смертельная авария произошла ночью 21 октября в Задонском районе на трассе «Дон»: как сообщает Госавтоинспекция, 47-летний водитель автомобиля «Джили» погиб в столкновении с грузовиком «ДАФ».В Измалковском районе на дороге Афанасьево – Измалково 35-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и съехал на обочину. Водителя госпитализировали.«21 октября на территории Липецкой области автоинспекторы выявили 3324 нарушения ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены трое водителей, за неиспользование ремней безопасности — 41.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3092 случая в том числе превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщили в ГАИ.