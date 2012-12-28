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Происшествия
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39 минут назад
Пьяного 22-летнего угонщика «ГАЗа» остановил забор
В Тербунах раскрыт угон автомобиля.
«Автомобиль был обнаружен у дома по улице Дачной села Тербуны. В угоне подозревают 22-летнего парня. На момент совершения преступления он был пьян и решил доехать до дома на чужой машине. Но в ходе движения он не справился с управлением и въехал в забор», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Cанкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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