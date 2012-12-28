Пьяного 22-летнего угонщика «ГАЗа» остановил забор

В Тербунах раскрыт угон автомобиля.

Утром 20 октября в полицию обратился 34-летний житель Тербунов с заявлением об угоне «ГАЗели». Оказалось, что машину угнал его односельчанин.«Автомобиль был обнаружен у дома по улице Дачной села Тербуны. В угоне подозревают 22-летнего парня. На момент совершения преступления он был пьян и решил доехать до дома на чужой машине. Но в ходе движения он не справился с управлением и въехал в забор», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Cанкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.