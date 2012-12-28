«Сотрудники центробанка» обвинили жительницу Тербунского района в финансировании терроризма
Выходные в Липецке: липецкая певица споёт на японском, тайны тропического цветка и шанс для футболистов
«Сотрудники центробанка» обвинили жительницу Тербунского района в финансировании терроризма
Выходные в Липецке: липецкая певица споёт на японском, тайны тропического цветка и шанс для футболистов
Происшествия
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45 минут назад
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На Соколе «Тойота» снесла ворота
ДТП произошло на Заводской площади
Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется.
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