На Соколе «Тойота» снесла ворота

ДТП произошло на Заводской площади

В районе Сокольского рынка, на автодороге ведущей к площади бывшего автовокзала произошло ДТП, в результате которого автомобиль «Тойота» врезался в ворота ведущие в рынок.Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется.