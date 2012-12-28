В Липецкой области сухо и до +11

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать восточная периферия западного антициклона, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 октября - 5 градусов тепла, что в пределах нормы, 21 и 22 октября – 7-8 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днем – от +6 до +11 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от +1 до +3 градусов, днем – от +7 до +9 градусов.День 20 октября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 8 градусов мороза.