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Погода в Липецке
99
36 минут назад
1

В Липецкой области сухо и до +11

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать восточная периферия западного антициклона, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 октября - 5 градусов тепла, что в пределах нормы, 21 и 22 октября – 7-8 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днем – от +6 до +11 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от +1 до +3 градусов, днем – от +7 до +9 градусов.

День 20 октября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 8 градусов мороза.
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Комментарии (1)

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Лена
8 минут назад
Так хочется,чтобы землю укрыло снежком.Костьи не терпится встать на лыжи.Пусть его мечты сбудутся и он пробежит свои первые 10 км.
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