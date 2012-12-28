«Сотрудники центробанка» обвинили жительницу Тербунского района в финансировании терроризма
Выходные в Липецке: липецкая певица споёт на японском, тайны тропического цветка и шанс для футболистов
«Сотрудники центробанка» обвинили жительницу Тербунского района в финансировании терроризма
Выходные в Липецке: липецкая певица споёт на японском, тайны тропического цветка и шанс для футболистов
Погода в Липецке
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36 минут назад
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В Липецкой области сухо и до +11
В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать восточная периферия западного антициклона, осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днем – от +6 до +11 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от +1 до +3 градусов, днем – от +7 до +9 градусов.
День 20 октября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 8 градусов мороза.
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