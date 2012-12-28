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сегодня, 17:00
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В Липецкой области осадки прекратятся

В ближайшие трое суток с приближением к Липецкой области антициклона с запада осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днем — от +5 до +10 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +1 до +3 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.

День 18 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза. 

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Комментарии (5)

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Сначала новые
Александр
14 минут назад
Надеемся что дадут отопление и сезон будет отопительным.
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Фрунзе 15
21 минуту назад
А у нас отопление не включили. Мы не ждём ни холодов ни снега. Интересно, совесть есть у УК и квадры
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Житель
59 минут назад
Грибы пошли ,опята зимние !
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Лена
сегодня, 17:08
Немного осталось до настоящих холодов.В том году в ноябре выпал снежок.Гидрометео обещает в этом рекорд по последнему.Вот будет радость детворе и взрослым.Ждем с нетерпением.
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Костья
22 минуты назад
Обещает Гисметео - не значит, что женится. Обещанного сама знаешь, сколько ждут. И не надо за всех говорить, что твой снег для всех радость. Для многих он - проклятие.
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