В Липецкой области осадки прекратятся

В ближайшие трое суток с приближением к Липецкой области антициклона с запада осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +1 до +3 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.День 18 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.