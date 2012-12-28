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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области осадки прекратятся
В ближайшие трое суток с приближением к Липецкой области антициклона с запада осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +1 до +3 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.
День 18 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.
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