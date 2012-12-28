Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
Липецкая вечЁрка: таран на трассе, арест подозреваемого в убийстве подростка и американские горки
Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
Происшествия
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48 минут назад
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Автомобиль юной липчанки врезался в столб на трассе «Дон»
20-летняя девушка госпитализирована в Воронежской области.
«С полученными травмами она была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ГУМВД Воронежской области.
Фото: t.me/mvd36
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