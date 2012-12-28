Автомобиль юной липчанки врезался в столб на трассе «Дон»

20-летняя девушка госпитализирована в Воронежской области.

Вечером 16 октября на трассе «Дон» в селе Малая Приваловка Новоусманского района Воронежской области врезался в столб автомобиль «Чери - А113» под управлением 20-летней липчанки. Девушка получила травмы.«С полученными травмами она была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ГУМВД Воронежской области.