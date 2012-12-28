Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Друзья убийцы ходят по домам»: на Соколе не утихают страсти
Происшествия
На отправке в армию новобранцев агитировали подписать контракт с Липецким авиацентром
Общество
В квартире нашли труп: задержан знакомый убитого
Происшествия
Суд арестовал Андрея Кресникова: после лечения он отправится в СИЗО.
Происшествия
На Соколе обнаружен труп
Происшествия
Когда в Липецке появится пересадочный тариф?
Общество
Коммунальная авария в доме на Неделина продолжилась
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
Общество
Липецкая вечЁрка: таран на трассе, арест подозреваемого в убийстве подростка и американские горки
Общество
Читать все
Коммунальная авария в доме на Неделина продолжилась
Общество
В Липецкой области наполовину уменьшилось количество коррупционных преступлений
Происшествия
На Соколе обнаружен труп
Происшествия
Грязинец оплачивал товары поддельными чеками
Происшествия
«ВАЗ» врезался в столб на Соколе: пострадал 18-летний парень
Происшествия
Автомобиль юной липчанки врезался в столб на трассе «Дон»
Происшествия
19-летняя девушка-курьер мошенников забрала у пенсионерок почти два миллиона рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
Общество
Вот это матч! «Липецк» и «Тверичи» на двоих забросили 15 шайб
Спорт
Пожарные спасли человека из горящей пятиэтажки на станции Плавица
Происшествия
Читать все
Происшествия
569
48 минут назад
6

Автомобиль юной липчанки врезался в столб на трассе «Дон»

20-летняя девушка госпитализирована в Воронежской области.

Вечером 16 октября на трассе «Дон» в селе Малая Приваловка Новоусманского района Воронежской области врезался в столб автомобиль «Чери - А113» под управлением 20-летней липчанки. Девушка получила травмы.

«С полученными травмами она была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ГУМВД Воронежской области.

Фото: t.me/mvd36
ДТП
1
3
0
0
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Модест
21 минуту назад
Царство небесное ей
Ответить
тут не там
23 минуты назад
В царские времена 16-летние женщины выходили замуж, а до этого содержали родительский дом и ухаживали за младшими родственниками.
Ответить
Асмодей
24 минуты назад
Набираешь одно,выходит другое.Богине,как и её родственникам,пламенный привет!
Ответить
Асмодей
28 минут назад
Юная Богиня,мне подчиняется ты.Это слова из песни;кто написал?
Ответить
Ивашка
38 минут назад
Ну вот зачем такие садятся за руль она ещё пешком толком не умеет ходить а уже за машину
Ответить
Очередная
41 минуту назад
Тик-токишница.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru