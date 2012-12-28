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53-летний липчанин перевёл мошенникам через банкомат 2,7 миллиона рублей

А в Грязях 49-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» миллион рублей.

14 октября в полицию обратился 53-летний липчанин, лишившийся 2,7 миллиона рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, деньги он перевел мошенникам 12 октября: его убедили, что накопления  необходимо отправить на «безопасный счёт» 2,7 миллиона рублей.

43-летней липчанке ещё 11 сентября позвонили под предлогом продления сим-карты. Женщина продиктовала отправленный ей на телефон код и в результате на неё был оформлен кредит в банке на 324 тысячи рублей, а все деньги ушли мошенникам.

56-летней пенсионерке позвонили в мессенджере под предлогом продления договора на оказание услуг сотовой связи. В ходе разговора женщина продемонстрировала экран своего телефона. В результате с её банковской карты была списана 91 тысяча рублей.

19-летнего студента обманули под предлогом получения дополнительного заработка на бирже. Парень пытался заработать с 21 по 22 сентября, преимущественно ночью. На счета злоумышленников студент успел перевести 116 тысяч рублей. 14 октября он пришёл в полицию.

66-летнего мужчину 12 октября обманули на 79 227 рублей под предлогом аренды гаража на сайте объявлений. Деньги мужчина перевёл с помощью мобильных приложений двух банков.

65-летней липчанке с 7 по 14 октября звонили с трёх номеров с предложениями заработать на инвестициях. Женщина согласилась и перевела на различные счета 284 тысячи рублей.

В Грязях 49-летнему мужчине позвонили 9 октября и сообщили об оформлении кредитов на его имя. Под предолгом перевода денег на «безопасный счёт» мужчина отправил мошенникам через банкомат миллион рублей.

В Ельце 55-летнему мужчине 12 октября позвонили от имени сотового оператора. На экране во время звонка даже высветилось имя звонившего. Ельчанину сообщили, что в ближайшее время его телефонный номер будет заблокирован. Чтобы этого не произошло, нужно было установить приложение, ссылку на которое мужчине прислали в мессенджере. Как только он скачал приложение — с его счёта пропали 210 340 рублей.

В Лебедяни у 22-летней женщины с 12 по 14 октября мошенники похитили со счёта кредитной карты 191 тысячу рублей. Также одна пенсионерка лишилась 4 986 рублей под предлогом трудоустройства.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Нервная мать
20 минут назад
Эти мошенники точно знают у кого есть хорошие суммы на счетах. Тут ловить нечего, не беспокоят.
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