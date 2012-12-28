23-летний мужчина перевёл «сотруднику ФСБ» 428 000 рублей

А 65-летнюю липчанку «сотрудник ФСБ» обманул на 144 000 рублей.

13 октября в полицию обратился 23-летний мужчина, которому 12 октября сначала позвонили из «службы безопасности банка», а потом к обработке липчанина подключился «сотрудник ФСБ». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате мужчина перевёл мошенникам 428 000 рублей.12 октября по полицию пришла 65-летняя липчанка, которая также поверила звонку «сотрудника ФСБ» и лишилась 144 000 рублей.В тот же день 64-летняя женщина под предлогом обеспечения сохранности сбережений перевела на «безопасный счёт» 90 000 рублей.