Не имеющая прав 43-летняя женщина села пьяной за руль и попыталась откупиться от инспекторов ДПС
Происшествия
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сегодня, 16:07
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23-летний мужчина перевёл «сотруднику ФСБ» 428 000 рублей
А 65-летнюю липчанку «сотрудник ФСБ» обманул на 144 000 рублей.
12 октября по полицию пришла 65-летняя липчанка, которая также поверила звонку «сотрудника ФСБ» и лишилась 144 000 рублей.
В тот же день 64-летняя женщина под предлогом обеспечения сохранности сбережений перевела на «безопасный счёт» 90 000 рублей.
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