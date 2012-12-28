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3 минуты назад

Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение общественных институтов

Нобелевскую премию по экономике дали Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону из США за изучение влияния общественных институтов на развитие стран.

Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2024 года стали работающие в США Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон.

«Королевская шведская академия наук приняла решение присудить премию Государственного банка Швеции 2024 года в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону «за исследование того, как институты формируются и влияют на процветание», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Лауреаты изучали различные политические и экономические системы, привнесенные европейскими колонизаторами.

Как отметил комитет, Аджемоглу, Джонсон и Робинсон «помогли нам понять различия в уровне благосостояния между странами».

Они продемонстрировали важность общественных институтов для процветания страны, а также разработали теоретические инструменты, которые могут объяснить, почему различия в институтах сохраняются и как институты могут меняться, — передает ТАСС.

«Сокращение огромной разницы в доходах между странами — одна из величайших задач нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели», — сказал председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Якоб Свенссон.

Премия по экономическим наукам — это первое и пока единственное дополнение к списку Нобеля. Изначально, согласно завещанию шведского изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля, награду вручали за открытия в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и за деятельность по укреплению мира.


Нобелевская премия
экономика
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