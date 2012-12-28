Розыск убийцы 15-летнего подростка еще ведется

Возбуждено уголовное дело.

Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летнего подростка на улице Ушинского в Липецке.По данным следствия, вечером 13 октября неизвестный причинил подростку колото- резаное ранение грудной клетки. Прохожие переместили юношу в ближайшую аптеку, где от полученного ранения он умер до приезда бригады «скорой помощи».«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно- розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления, и всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели и очевидцы. Назначены судебные экспертизы», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.