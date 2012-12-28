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сегодня, 10:25
10

Розыск убийцы 15-летнего подростка еще ведется

Возбуждено уголовное дело.

Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летнего подростка на улице Ушинского в Липецке.

По данным следствия, вечером 13 октября неизвестный причинил подростку колото- резаное ранение грудной клетки. Прохожие переместили юношу в ближайшую аптеку, где от полученного ранения он умер до приезда бригады «скорой помощи».

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно- розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления, и всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели и очевидцы. Назначены судебные экспертизы», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Х
27 минут назад
Щас наши гуманисты дадут 12 лет а через 9 на Удо. И будет таков. Все печально у нас в России с справедливостью.
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житель города
33 минуты назад
небось по удо выпустили
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Так и есть
50 минут назад
Раньше ППС было больше чем граждан на улице ,особенно в дни получки и аванса .....
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День
1 минуту назад
Это было при коммунистах, всё было для народа, парные маршн ППС и в помощь им ещё ОВО до 12 часов ночи, те профилактика и предупреждение преступления. Сегодня мы видим везде якобы оптимизация, а на самом деле бюджеты пилят во всех сферах.
Ответить
Можно
сегодня, 10:55
Составить фоторобот убийцы? На днях неадекватный мужчина проявлял интерес с явным намерением совершить преступление. Глаза бешеные, с пакетом в руках. Вышел из лесополосы нижнего парка и караулил за деревьями. Просто ужас. И ни одного полицейского на улице. Сами себя спасайте, но степень самозащиты выбирайте согласно закона. Жесть
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Та ещё ментяра
40 минут назад
Пральна, говорили ментов полностью, вот и прошло сокращение несколько лет назад. Плюс зарплаты, нагрузки море, потому что не комплект, а за такие копейки рисковать жизнью, оно надо? Что хотели вы, то и получили! Пользуйтесь!!!!!
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А шо
сегодня, 10:45
ППС сейчас не патрулирует?
Ответить
А
сегодня, 10:56
ППС. Забудем про такой батальон, тк за 25 тр ни кто не будет сутками работать.
Ответить
48
сегодня, 10:47
Их днем с огнем не встретишь
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Лиза
сегодня, 10:40
Страшно, когда такие нелюди на свободе, их место за решёткой.
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