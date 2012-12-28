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Общество
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вчера, 15:44
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На шести улицах Липецка отключат холодную воду
12 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители шести улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут по адресу: улица Елецкая, 8а, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
12 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 перебои с подачей электричества из-за монтажа приборов учета могут наблюдаться на улицах Ново-Весовой, Ударников, Исполкомовской, Прудной, Механизаторов, Московской — отсутствие света составит не более трех часов для отдельного домовладения.
С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Краснознаменную, Л. Шевцовой, С. Тюленина, переулок Брянский.
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