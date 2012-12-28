Сегодня в Липецке: большие женщины, юбилейный концерт и липчане начали активно избавляться от денег
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Происшествия
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сегодня, 17:12
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50-летняя липчанка поверила «сотруднику Центробанка» и лишилась 425 тысяч рублей
А в Задонске 66-летний мужчина перевёл «сотруднику инвестиционной компании» 400,5 тысячи рублей.
70-летняя липчанка поверила звонку из «сотовой компании» и продиктовала коды из сообщений. Потом ей позвонили из «Госуслуг», и она перевела мошенникам через мобильное приложение 35 тысяч рублей.
Ещё одной 70-летней женщине с 26 сентября по 1 октября звонили «сотрудники портала Госуслуг». В результате женщина перевела на «безопасный счёт» 190 тысяч рублей.
69-летнего мужчину обманули на 74 тысячи рублей под предлогом продажи токарных станков.
64-летняя женщина с 11 по 12 сентября лишилась 144 тысяч рублей. Ей позвонил «сотрудник сотовой компании».
21-летняя липчанка с 18 сентября по 3 октября пыталась заработать на биржевых торгах и перевела мошенникам 50 тысяч рублей.
В Грязях 42-летнему мужчине позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что они работают по противоправным действиям своего коллеги. Якобы тот совершал аферы, связанные с выдачей кредитов. Мужчина поверил и перевёл мошенникам через банкомат 350 тысяч рублей.
В Задонске 66-летний мужчина с 18 по 25 сентября разговаривал с «сотрудником инвестиционной компании» и перевёл ему 400,5 тысячи рублей. 3 октября инвестор пришёл в полицию.
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