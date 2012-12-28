50-летняя липчанка поверила «сотруднику Центробанка» и лишилась 425 тысяч рублей

А в Задонске 66-летний мужчина перевёл «сотруднику инвестиционной компании» 400,5 тысячи рублей.

3 октября в полицию пришли несколько человек с заявлениями о телефонном мошенничестве. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецке 50-летняя женщина лишилась 425 тысяч рублей, поверив «сотруднику Центробанка». Он звонил ей с 23 августа по 3 октября и сообщил о мошеннических действиях в отношении её счёта. Женщина поверила и перевела деньги на безопасный счёт.70-летняя липчанка поверила звонку из «сотовой компании» и продиктовала коды из сообщений. Потом ей позвонили из «Госуслуг», и она перевела мошенникам через мобильное приложение 35 тысяч рублей.Ещё одной 70-летней женщине с 26 сентября по 1 октября звонили «сотрудники портала Госуслуг». В результате женщина перевела на «безопасный счёт» 190 тысяч рублей.69-летнего мужчину обманули на 74 тысячи рублей под предлогом продажи токарных станков.64-летняя женщина с 11 по 12 сентября лишилась 144 тысяч рублей. Ей позвонил «сотрудник сотовой компании».21-летняя липчанка с 18 сентября по 3 октября пыталась заработать на биржевых торгах и перевела мошенникам 50 тысяч рублей.В Грязях 42-летнему мужчине позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что они работают по противоправным действиям своего коллеги. Якобы тот совершал аферы, связанные с выдачей кредитов. Мужчина поверил и перевёл мошенникам через банкомат 350 тысяч рублей.В Задонске 66-летний мужчина с 18 по 25 сентября разговаривал с «сотрудником инвестиционной компании» и перевёл ему 400,5 тысячи рублей. 3 октября инвестор пришёл в полицию.