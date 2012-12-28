38-летняя женщина погибла в пожаре в Данкове

А в Липецке эвакуировали жильцов пятиэтажки на улице Терешковой.









Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, дом выгорел полностью. Пламя тушили три отделения пожарных.





В Липецке вчера горела квартира в 24-й секции дома № 32/2 по улице Терешковой. Из пятиэтажного здания были эвакуированы два человека. Огнём повреждена входная дверь и внутренняя отделка комнаты.



В Грязях горели надворные постройки и гаражи на улице Коммунальной.







В деревне Елизаветовка Долгоруковского района сгорело бесхозное деревянное строение. В Липецке вчера горела квартира в 24-й секции дома № 32/2 по улице Терешковой. Из пятиэтажного здания были эвакуированы два человека. Огнём повреждена входная дверь и внутренняя отделка комнаты.В Грязях горели надворные постройки и гаражи на улице Коммунальной.В деревне Елизаветовка Долгоруковского района сгорело бесхозное деревянное строение.

3 октября около 23:00 в Данкове на улице Черняховского горел частный дом. В пожаре погибла 38-летняя женщина.