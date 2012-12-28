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Сегодня в Липецке: большие женщины, юбилейный концерт и липчане начали активно избавляться от денег
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Происшествия
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сегодня, 09:56
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38-летняя женщина погибла в пожаре в Данкове
А в Липецке эвакуировали жильцов пятиэтажки на улице Терешковой.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, дом выгорел полностью. Пламя тушили три отделения пожарных.
В Липецке вчера горела квартира в 24-й секции дома № 32/2 по улице Терешковой. Из пятиэтажного здания были эвакуированы два человека. Огнём повреждена входная дверь и внутренняя отделка комнаты.
В Грязях горели надворные постройки и гаражи на улице Коммунальной.
В деревне Елизаветовка Долгоруковского района сгорело бесхозное деревянное строение.
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