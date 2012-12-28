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1507
сегодня, 09:17
20

20-летняя девушка бесплатно переоделась в магазине и оттолкнула преследовавшую её охранницу

Липчанке вменяют грабёж с применением насилия.

20-летняя липчанка попалась на грабеже с применением насилия.

«По данным следствия, утром 27 сентября в гипермаркете девушка взяла с полок несколько предметов одежды, надела их на себя и попыталась незамеченной пройти мимо кассы. Но сотрудница магазина попросила ее вернуться и оплатить товар. Подозреваемая не отреагировала. Уже за пределами гипермаркета она оттолкнула преследовавшую её охранницу и убежала», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Стоимость похищенной одежды составила 4 668 рублей. Девушке грозит до 7 лет лишения свободы.
грабёж
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
Соседка
16 минут назад
Там ее и переоденут.Бесплатно.
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Джон Ленин
2 минуты назад
Прикол !!!!
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Лип
22 минуты назад
Хотя нет, маловато:)))
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Лип
24 минуты назад
7 лет:)) очень даже ничего:))
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Интересно
34 минуты назад
Для чего такие охранницы? Не то что с мужиком, с девушкой не справилась.
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вольф
34 минуты назад
тюрьма не воспитывает как показывает практика, а калечит и делает его более осторожным и опасным для общества.
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вольф
43 минуты назад
это что такое, можно всех посадить, ибо воруют все и вся. нельзя другое наказание придумать, ведь после отбытия 7 летнего наказания она выйдет другим человеком и будет более жестокая и изощрённая и ей терять уже будет нечего.
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Буквоед
14 минут назад
Условно дадут года полтора!Или просто примирение.
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Жесть
30 минут назад
Это статья предусматривает максимальный срок в 7 лет, а если это первый случай, получит условный срок.
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Сергей
17 минут назад
Это статья предусматривает максимальный срок в 7 лет, а если это первый случай, получит условный срок. По какому пункту????
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Да уж
58 минут назад
Умняга, думала, что все сойдёт с рук, но наказание 7 лет-это слишком
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Сергей
52 минуты назад
Скажешь что ничего не помнит, переоделась,за была, вернет назад шмот. И все. За такие дела, если много эпизодов, на колонии поселении отбывают, у кого 1 месяц, у кого чуть больше.
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Сергей
сегодня, 09:46
УК РФ Статья 161. Грабеж 1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
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Александр Викторович
51 минуту назад
А как инкриминируется грабёж с применением насилия?
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Сергей
34 минуты назад
А как инкриминируется грабёж с применением насилия? Ещë пример, забывчивость( а может И нет), продавца снять с вещи магнит, или размагнитить ярлык, при проходе рамки сигнал, на что похоже????? По версии?!?
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Жесть
28 минут назад
Ещë пример, забывчивость( а может И нет), продавца снять с вещи магнит, или размагнитить ярлык, при проходе рамки сигнал, на что похоже????? По версии?!? Такие особи, вооружившись, снимают магниты в примерочных, и беспрепятственно проходят рамки! Так что , это умысел!!!
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Сергей
18 минут назад
Такие особи, вооружившись, снимают магниты в примерочных, и беспрепятственно проходят рамки! Так что , это умысел!!! Чем вооруживжись,электромагнитом???? Не все так просто!!! А вот магнит не сработавший в рамке, тут не умысел, тут сговор.
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Сергей
35 минут назад
А как инкриминируется грабёж с применением насилия? Для начала нужно: сам факт насилия определить( что это, сколько длилось, последствия), а потом применить это в отношении того,кто преминил, в отношении кого применялось, и последствия. Ведь психологическое насилие безконтактно(к примеру на работе), а последствия как правило могут быть..... Так и в этом случае, да есть инцидент, но версия не может быть истиной.
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zzloyzz
сегодня, 09:43
Вначале одеваются вот так, а потом жалуются что их сажают.
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Александр Н.
сегодня, 09:37
Что у людей в голове не понятно, но мозгов точно нет.
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