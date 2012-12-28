20-летняя девушка бесплатно переоделась в магазине и оттолкнула преследовавшую её охранницу

Липчанке вменяют грабёж с применением насилия.

20-летняя липчанка попалась на грабеже с применением насилия.«По данным следствия, утром 27 сентября в гипермаркете девушка взяла с полок несколько предметов одежды, надела их на себя и попыталась незамеченной пройти мимо кассы. Но сотрудница магазина попросила ее вернуться и оплатить товар. Подозреваемая не отреагировала. Уже за пределами гипермаркета она оттолкнула преследовавшую её охранницу и убежала», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Стоимость похищенной одежды составила 4 668 рублей. Девушке грозит до 7 лет лишения свободы.