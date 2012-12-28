Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
20-летняя девушка бесплатно переоделась в магазине и оттолкнула преследовавшую её охранницу
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
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сегодня, 09:17
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20-летняя девушка бесплатно переоделась в магазине и оттолкнула преследовавшую её охранницу
Липчанке вменяют грабёж с применением насилия.
«По данным следствия, утром 27 сентября в гипермаркете девушка взяла с полок несколько предметов одежды, надела их на себя и попыталась незамеченной пройти мимо кассы. Но сотрудница магазина попросила ее вернуться и оплатить товар. Подозреваемая не отреагировала. Уже за пределами гипермаркета она оттолкнула преследовавшую её охранницу и убежала», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Стоимость похищенной одежды составила 4 668 рублей. Девушке грозит до 7 лет лишения свободы.
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