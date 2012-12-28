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59 минут назад
6

На улице Космонавтов бьет загадочный источник

«РВК» второй месяц ищет его начало.

На улице Космонавтов в Липецке возле дома № 92 второй месяц на проезжую часть стекает вода.

«С 1 августа звоню на горячую линию и прошу выяснить причину течи воды на проезжую часть напротив дома по улице Космонавтов, 92. Там огромное количество магазинов, и в отверстия для стока воды в бордюрах постоянно течет вода. Она попадает на дорогу, машины разносят ее на колесах. Чистым перейти по пешеходному переходу напротив железного рынка невозможно. Да и сами машины постоянно грязные, в каплях воды. Вот уже два месяца, никто ничего не делает», — написала GOROD48 липчанка Татьяна Мещерякова.

Оказывается, эта проблема хорошо знакома «РВК-Липецк». Компания уже обследовала сети в районе дома № 92, но видимых утечек не нашла. Анализ проб воды с проезжей части показал, что она не питьевая. Тем не менее, водоканал диагностическим оборудованием обследовал сети на соседних с этим домом улицах, так как вода может поступать по ливневкам или теплотрассам. Уже нашли и устранили утечки на улицах Черноземной, 32 и Космонавтов, 88. После этого подтопление рядом с домом № 92 стало меньше, но не прекратилось

«Сегодня специалисты снова дополнительно обследовали сети в районе дома № 92 по улице Космонавтов — утечек на них опять не обнаружено. Несмотря на это, водоканал продолжит вести диагностику водопроводов, расположенных рядом, для выяснения и ликвидации причин подтопления данного участка», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Фото: t.me/lipchanin
порыв
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Комментарии (6)

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Горожанин
7 минут назад
Это отписка энергокомпании , они не чего не хотят делать , мэру не противно ездить по вонючей улице . Вчера ехал возле железного рынка , была машина чистая , стала грязная . Течёт с канализации вонь , а они байки в уши втирают людям .
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Мэр
26 минут назад
Какой второй месяц ???))))) Он не первый год этот источник течёт!
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да уж
26 минут назад
поколение сникерсов даже утечку воды не могут найти, ну ничего когда торговый центр Ноябрьский уйдет под землю тогда найдут
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Продавец
28 минут назад
Все лето льётся,а они думают. Фонтан делайте.А то давно не делали
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Я
29 минут назад
У пятерочки на ул Московская 5 на автостоянке ралилось море разливное, течет уже 4 ю неделю, пройти к магазину не замочив ног проблематично. Ау рвк, где ты?
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Горожанин
43 минуты назад
Ждем первых морозов.Аварийно опасный участок дороги обеспечен.Хотя и сейчас там почти каждый день аварии из-за того что водители резко тормозят перед этой зловонной лужей.
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