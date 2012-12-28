На улице Космонавтов бьет загадочный источник

«РВК» второй месяц ищет его начало.

На улице Космонавтов в Липецке возле дома № 92 второй месяц на проезжую часть стекает вода.«С 1 августа звоню на горячую линию и прошу выяснить причину течи воды на проезжую часть напротив дома по улице Космонавтов, 92. Там огромное количество магазинов, и в отверстия для стока воды в бордюрах постоянно течет вода. Она попадает на дорогу, машины разносят ее на колесах. Чистым перейти по пешеходному переходу напротив железного рынка невозможно. Да и сами машины постоянно грязные, в каплях воды. Вот уже два месяца, никто ничего не делает», — написала GOROD48 липчанка Татьяна Мещерякова.Оказывается, эта проблема хорошо знакома «РВК-Липецк». Компания уже обследовала сети в районе дома № 92, но видимых утечек не нашла. Анализ проб воды с проезжей части показал, что она не питьевая. Тем не менее, водоканал диагностическим оборудованием обследовал сети на соседних с этим домом улицах, так как вода может поступать по ливневкам или теплотрассам. Уже нашли и устранили утечки на улицах Черноземной, 32 и Космонавтов, 88. После этого подтопление рядом с домом № 92 стало меньше, но не прекратилось«Сегодня специалисты снова дополнительно обследовали сети в районе дома № 92 по улице Космонавтов — утечек на них опять не обнаружено. Несмотря на это, водоканал продолжит вести диагностику водопроводов, расположенных рядом, для выяснения и ликвидации причин подтопления данного участка», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.