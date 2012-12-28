31-летняя мать отправилась в колонию за неуплату алиментов

Женщина задолжала на содержание ребёнка более 55 тысяч рублей.

Усманский районный суд приговорил 31-летнюю женщину к 6 месяцам колонии общего режима за неуплату алиментов на содержание ребенка (по части первой статьи 157 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, жительница Усмани ранее уже была судима. А с октября 2023 года она накопила задолженность по алиментам более чем на 55 тысяч рублей.