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Общество
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сегодня, 14:42
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31-летняя мать отправилась в колонию за неуплату алиментов
Женщина задолжала на содержание ребёнка более 55 тысяч рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, жительница Усмани ранее уже была судима. А с октября 2023 года она накопила задолженность по алиментам более чем на 55 тысяч рублей.
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